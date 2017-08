Ramiro Costa: "Quiero darle tranquilidad al hincha con mis goles"

Google Plus

Ramiro Costa en su pasado por Chile. Foto: VAVEL

Ramiro Costa, rosarino de 24 años, llegado de Atlético Rafaela, es el tercer delantero que suma el actual mercado de pases de Gustavo Álvarez. El 9 ex Universidad Católica de Chile, le contó en el día de ayer a Tomás Andrietti, redactor del equipo VAVEL, algunos de sus rasgos futbolísticos y sus objetivos a nivel institución y a nivel personal.

- ¿Cómo te definís como jugador?

- Como jugador trato de ayudar siempre al equipo. La mayoría de las veces hago el “trabajo sucio” peleando pelotas divididas, disputando los pelotazos y ganando de cabeza. Siempre entrego todo en la cancha, no dejo de correr y doy el máximo. Siempre espero el gol, vivo de él, y si no lo tengo se me hace complicado jugar.

Tengo que ser más egoísta, la gente acostumbra a ver a un delantero con mucho egoísmo a la hora del gol, yo soy más de jugar en equipo.

- ¿Cuál es tu máximo referente en tu posición?

- Siempre miré y traté de seguir a Zlatan Ibrahimovic. Me identifico con su altura y velocidad. Es un jugador que te sorprende siempre que tiene la pelota, no sabes con que va a salir.

- ¿Cuáles son las expectativas a nivel institucional y personal que tenes para este torneo?

- En lo personal tenía ganas de seguir jugando en el fútbol argentino. Sé que Temperley está en un momento complicado y vengo a aportar mi granito de arena. Quiero sumar minutos y darle tranquilidad al hincha con mis goles. Y en lo institucional la idea es sumar todos los puntos posibles para salir de la zona de descenso.

- ¿Cómo fue tu primer entrenamiento con el equipo?

- Los chicos se portaron de 10. Marcos Figueroa y Bogino me ayudaron a integrarme lo más rápido posible con mis demás compañeros. A Marcos y a Ignacio los conocía desde antes, compartí equipo en Central.