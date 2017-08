Temperley se despidió de la Copa Argentina

Google Plus

Ciro Ruis festejando el 1-0

El Celeste se presentaba con la ilusión de ganar y avanzar por primera vez a los octavos de final de la Copa TOTAL Argentina pero enfrente tenía a Defensa y Justicia, equipo que tuvo un gran presente el semestre pasado clasificándose a la Copa Sudamericana del 2018 y llegando hasta los octavos de final de esta edición del segundo torneo en importancia a nivel internacional en América.

Gustavo Álvarez paró en cancha a Josué Ayala en el arco, Adrián Scifo, Gastón Aguirre, Ignacio Bogino y Gonzalo Escobar en defensa, en el mediocampo Alexis Zárate, Adrián Arrefui y Leonardo Di Lorenzo, mientras que en la delantera estuvieron Emiliano Ozuna, Juan Ignacio Sánchez Sotelo y Ezequiel Montagna. No pudo contar para este partido por falta de papeles que habiliten a jugar con Williams Riveros, Matías Nani y Maximiliano Lugo.

El arranque del primer tiempo fue bueno para el Gasolero, Ezequiel Montagna tuvo la gran chance de convertir el primer gol del encuentro pero la tiró afuera tras un gran desborde de Ozuna. Luego de este ataque, Temperley no fue el equipo que deslumbró con su juego la temporada pasada. La impresición se hizo dueña del Gasolero y sufrió muchísimo en defensa debido a que Defensa y Justicia superaba fácilmente el mediocampo. A los 34 minutos del primer tiempo Ciro Rius anotó el 1-0 para el Halcón de Florencio Varela tras asistencia de Gonzalo Castelani y para seguir con la mala fortuna, Gastón Aguirre fue muy fuerte a una pelota y se lastimó la rodilla de tal manera que al finalizar el primer tiempo recibió asistencia médica en el vestuario.

En la segunda parte, a los dos minutos se fue reemplazado Gastón Aguirre por Rodrigo De Ciancio que jugó de mediocampista central, corriendose Zárate como marcador central. Siguió la imprecisión en Temperley en cada salida desde el fondo, no pudo generar peligro debido a que perdía fácilmente la pelota y no generó jugadas de peligro para Sanchez Sotelo o Ramiro Costa que ingresó por el recién mencionado delantero ex Arsenal de Sarandí. Matías Sosa anotó el 2-0 para Defensa también en el minuto 34 pero esta vez del segundo tiempo y terminó de derrumbar la esperanza de Álvarez que se fue preocupadísimo con la imagen que dio su equipo.