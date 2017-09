Álvarez: "Es muy rápido para sacar conclusiones"

Google Plus

Ramiro Costa festejando el primer gol con el gasolero | Foto: StatsAFA

El DT de Temperley, Gustavo Álvarez, una vez finalizado el partido, se dirigió a los medios y dijo que era "muy temprano para sacar conclusiones "y que sabía que "Temperley estuvo muy por debajo del nivel previsto", situación que hizo que el partido sea aún más complicado.

En cuanto a las derrotas frente a River Plate y Racing Club, el técnico celeste dijo: "No eran resultados predecibles, no nos creemos menos que nadie y sí aceptamos cuando no jugamos bien". En cuanto a las claves del partido frente a Rosario Central, la próxima fecha (lunes 18 de septiembre a las 21:05 hs) dijo que serían "manejar la pelota y a partir de ahí tendría menos posesión de pelota y ataques el rival". Según Álvarez, esto recién comienza, pero tienen que ser autocríticos y corregir los errores, se gane, se empate o se pierda.

El entrenador sabe que el equipo no jugó bien y que debe corregir la versión dada frente a Racing y volver a mostrar la que se vio frente a River por la primer fecha de la Superliga. También sabe que si el equipo no empieza a sumar puntos se complicará con los promedios y tendrá un campeonato muy difícil y lleno de preocupaciones, como lo viene haciendo desde hace tres torneos.

Ramiro Costa fue otros de los que habló, y dijo: "Lo importante era ganar y sumar, venimos a eso pero por ahí nos sentimos incómodos en el primer tiempo y tuvimos una situación clara que capaz si la concentrábamos el partido cambiaba". También, el delantero celeste agregó que "fue un partido friccionado", donde, en algunas jugadas, los brazos estaban un poco más arriba de lo normal y que por eso le reclamó al árbitro en reiteradas ocasiones. Fue muy autocrítico y comentó: "Después del segundo gol de Racing nos desordenamos bastante. Pero vamos a seguir trabajando para que el desorden después de un gol en contra no nos mate"