Gonzalo Escobar: " Somos 15 jugadores nuevos, vamos de menor a mayor"

Escobar controlando la pelota en el aire | Foto: Hernán Giles Jadli

Escobar dió un balance general sobre las tres fechas que Temperley jugó por la Superliga Argentina y dijo que el equipo se iba con un sabor amargo porque no podían ganar y sumado a la dolorosa derrota frente a Racing tenían la obligación de sumar de local. En referencia al partido de ayer frente a Rosario Central el lateral dijo: " Nos vamos más que felices de que podriamos haber ganado y convencidos de que el próximo partido lo vamos a volver a intentar". Analiza también que hubo un cambio para el segundo tiempo y que con la entrada de Ezequiel Montagna el equipo se mostró desiquilibrante.

El tema Alexis Zárate no pudo ser esquivado por Escobar y en cuanto a eso dijo lo siguiente: " Yo en ese tema no me meto, el sabe manejarse, lo apoyamos y lo queremos como un hermano pero no me quiero meter" y agregó " Cuando volvió lo saludé pero no pudimos hablar nada. El sabe que tiene mi apoyo en este momento difícil en su vida"

Arsenal de Sarandí sera el próximo rival del gasolero, el partido se jugara el próximo sábado a las 14:00hs en el Viaducto y Gonzalo Escobar con la cabeza fría no se quiso adelantar y dijo que el piensa que es escalón por escalón y siempre de mayor a menor, y que no deja de ser un rival duro y una cancha difícil pero en la que Temperley irá a conseguir los tres puntos.