Adrián Arregui: "Más que nosotros no va a querer ganar ninguno"

Arregui y una cuota de realismo. Foto: Vavel

El conjunto de Gustavo Álvarez parece no encontrar el rumbo a seguir y en las siete fechas que lleva esta Superliga sólo le pudo ganar a Arsenal (1-0). "Yo quiero ganar todos los partidos, no me gusta perder y a mis compañeros tampoco. El tema es que seguimos sufriendo de errores y no tenemos la posibilidad de ser concretos arriba pero más que nosotros no va a querer ganar ninguno", comentó el volante central Adrián Arregui.

Claro, los números indican que la contundencia y la efectividad son un tema para tratar en terapia porque en lo que va del torneo sólo convirtió tres goles (ante Arsenal, en el empate frente a Rosario Central y en la derrota contra Racing). Y en contraposición, tiene 13 goles en contra.

Sin embargo, el arquero Sebastián Torrico tuvo trabajo en el último partido y le tapó una a Mathías Villasanti y otras tantas a Ramiro Costa. "El tema es que no somos finos. No tenemos la suerte de poder embocarla más allá de crear las situaciones", aseguró el mediocampista celeste.

Arregui también habló del complicado comienzo de campeonato que tuvo el Gasolero debido a que en las primeras fechas le tocó medirse ante River, Racing, Central y Estudiantes: "Si digo que esperábamos perder por jugar contra ellos sería hipócrita, nosotros estamos acá para ganarle a River, Boca, Patronato, a quien sea". Con bronca, pero también entusiasmado y autocrítico, reconoció: "La realidad es que no pudimos, nos superaron, perdimos y hoy estamos en una situación complicada. Por eso hay que ser franco, poner la cara y sacar este momento adelante".

El Gasolero es consciente de sus virtudes. Por ejemplo, la de crear situaciones y llegar al área. Pero también de sus defectos: la falta de efectividad en la última línea y reconoce que "hay que laburar no queda otra, de esto se sale trabajando y con ganas".