Lluvia de goles en el Sur

Muchas emociones en Turdera. Foto: VAVEL

En una mañana muy calurosa y con varios espectadores expectantes esperando un triunfo de su querido Temperley que lo haga olvidar lo que sucedió el domingo con la Primera División que sufrió la dura derrota por 2 a 0. El Celeste se medía frente a San Lorenzo, un gran rival que pelea en los puestos de arriba de la tabla del Torneo de Reserva, por el otro lado el conjunto de Ariel Fuscaldo sigue en la lucha por alejarse de los escalones de abajo.

Los primeros 15 minutos del encuentro no eran los más atractivos para el público presente, ya que estaba muy trabado en la mitad de la cancha sin llegadas al arco de parte de ambos equipos. Temperley no lograba tener la mayor parte de la posesión de la pelota porque los jugadores estaban muy imprecisos con los pases, desperdiciando lo que podían llegar a ser buenas ocasiones de gol. Los dos se disponían a intentar atacar por las bandas, los de Turdera lo hacían por el lado izquierdo y los de Boedo por el lado derecho, eso le trajo rédito resultandole efectivo a los 23 minutos cuando, después de una serie de toqueteos en el medio, la pelota le llegó por esa banda izquierda a Elías Pereyra que la condujo hasta el área para darle una muy buena asistencia al medio por el piso a Cristian Nahuel Barrios que anticipó a la zaga central de los rivales y anotó el 1 a 0, siendo la primera llegada con peligro al arco de Temperley. No hubo mucho más que un tiro de afuera del área de Gaspar Gentile que se fue desviado por encima del arco después de un buen desborde. La floja primera parte de los dos culminaba en el Alfredo Beranger con el 1 a 0 a favor de San Lorenzo.

La segunda mitad era la que espera todo hincha cuando va a ver a su equipo a la cancha o lo ve por la tele, el Cuervo salió a presionar a los de Turdera desde el primer minuto buscando liquidar la historia. Pero aparecía la figurita repetida del primer tiempo otra vez, sin generar mucho peligro de los dos lados, cuando transitaban apenas los 6 minutos el arquero Franco Carretero sacó del arco con un pelotazo largo que Cristian Nahuel Barrios cabeceó solo de espaldas para adelante dejando la pelota picando para que Lucas Mulazzi se tirase al piso para barrerla, pero la trabó con los pies de Tomás Conechny que tuvo la fortuna de ganar el rebote; y con un Julián Lucero mal parado le ganó en carrera para marcar con el arco vacío el 2 a 0. Una lluvia de goles empezaba a avecinarse, pero los de Ariel Fuscaldo hicieron lo que pocos pueden que es no dormirse en los laureles y descontar rápidamente, eso sucedió a los 8 minutos tras una buena jugada de Enzo Salas dándole una asistencia perfecta a Gaspar Gentile, este como venía la pelota le pegó marcando un golazo dejando a su equipo un gol abajo. Y si pensabas que eso era todo, no te desesperes porque a los 10 minutos Lucas Delgado eludió a Cristian Nahuel Barrios, encaró hasta al área y sacó un zapatazo anotando el 2 a 2, dejando en vilo a todos los presentes en el estadio. Esto hacía que el encuentro sea mucho más que interesante, empezó a ser de ida y vuelta pero sin más ocasiones de gol con un Temperley que sacó la chapa y era mucho más contundente intentando atacar gracias a que el mediocampo del Ciclón quedó partido dejando muchos espacios libres para que los volantes puedan conducir la pelota por ahí, pero cuando parecía terminaría en empate dado a que finalizaba el partido, a los 44 minutos Tomás Conechny le dio una buena asistencia por lo alto a Germán Berterame, quién la controló a la perfección dandosela a Alexis Domínguez que fue generoso y se la devolvió para que el delantero le pegue a la pelota al ras del suelo poniendo el 3 a 2 definitivo en el marcador. Como si eso fuera poco, cuando el partido estaba en el tiempo cumplido Enzo Salas fue expulsado por doble amarilla.

Un partido interesante se vivió en el "Teatro" de Turdera dejando a los locales con un sabor amargo pero con muchas emociones vividas por parte de ambos equipos que jugaron un partidazo con todas las letras.

Síntesis

Alineación de ambos equipos:

Temperley: Julián Lucero; Fernando Asmar, Lucas Mulazzi, Nicolás Demartini, Pablo Zalazar; Franco Capalbo, Darío Salina, Sebastián Martelli; Enzo Salas, Lucas Delgando y Gaspar Gentile. Director Técnico: Ariel Fuscaldo.

Suplentes: Tomás Quilici; Rodrigo Córdoba, Sebastián Medina; Chiba Masatou; Agustín Tuffner, Tobías Reinhart y Franco Sosa.

San Lorenzo: Franco Carretero; Alejandro Molina, Gianluca Ferrari, Victor Salazar, Elías Pereyra; Franco Moyano, Marcelo Maciel, Cristian Nahuel Barrios; Tomás Conechny, Germán Berterame y Jonas Acevedo. Director Técnico: Hugo Tocalli.

Suplentes: Vicente Chávez; Matías Rapetti, Gastón Hernández; Manuel Insaurralde, Ignacio Manzo; Mariano Peralta Bauer y Alexis Domínguez.

Cambios:

22 minutos del segundo tiempo: Franco Capalbo por Agustín Tuffner (Temperley).

23 minutos del segundo tiempo: Ignacio Manzo por Marcelo Maciel (San Lorenzo).

30 minutos del segundo tiempo: Alexis Domínguez por Franco Moyano (San Lorenzo).

33 minutos del segundo tiempo: Rodrigo Córdoba por Agustín Tuffner (Temperley).

37 minutos del segundo tiempo: Tobías Reinhart por Lucas Delgado (Temperley).

Amonestados:

25 minutos del primer tiempo: Fernando Asmar (Temperley).

39 minutos del primer tiempo: Enzo Salas (Temperley).

45 minutos del segundo tiempo: Germán Berterame (San Lorenzo).

Expulsados:

45 minutos del segundo tiempo: Enzo Salas (Temperley)