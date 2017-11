¿Para cuándo una buena?

Ezequiel Montagna y Emiliano Ozuna dos bajas sensibles para el Gasolero. Foto: VAVEL

Que el equipo no haga pie en la Superliga no es el único mal estar que acecha a Gustavo Álvarez, porque dos jugadores importantes que eran de la partida en los últimos partidos no pueden estar en cancha. El caso más grave es el de Ezequiel Montagna que, en el encuentro del domingo ante San Lorenzo, sufrió un esguince en su rodilla derecha, después de hacerse estudios se confirmó que será baja entre 30 y 40 días. El segundo caso, y no mucho menor, es Emiliano Ozuna el extremo izquierdo sufre una infección en los testículos desde la semana previa al duelo ante Colón de Santa Fe por la fecha 6, aunque mejoró bastante gracias a que está tomando corticoide. El cuerpo técnico, dependiendo cómo evoluciona, determinará si podrá ante Defensa y Justicia, pero lo concreto es que en la semana se ausento a los entrenamientos, por ende es muy probable que no pueda estar para jugar el domingo.

Por otro lado, están las buenas porque Rodi Ferreira que sufrió una fractura en el tobillo en el encuentro amistoso de pretemporada contra Estudiantes de La Plata, la semana pasada pudo dejar de entrar diferenciado uniéndose a los entrenamientos grupales y el martes volvió a hacer fútbol después de mucho tiempo. Es una muy buena noticia porque el lateral derecho tiene muchas chances de ser titular cuando esté al cien por ciento. La otra que alegra a los simpatizantes Gasoleros es la de Leonardo Di Lorenzo que después de hacer kinesiología se pudo recuperar y volver a entrenar con el plantel, recordemos que finalizó el partido contra San Lorenzo con una contractura en el gemelo de la pierna derecha.

Cambiando de tema, Temperley volverá al ruedo el domingo a las 11.00 cuando enfrente a un Defensa y Justicia que solo pudo sumar 6, dos más que el Gasolero.