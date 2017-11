Entrevista. Eternamente Gasoleros:  "Hay que saber de donde venimos, lo que fuimos, lo que somos y seremos"

Google Plus

Musso y Ceballos, candidatos por "Eternamente gasoleros" | Foto: VAVEL

El 26 de noviembre el Estadio Alfredo Beranger recibirá a sus socios para que puedan elegir al nuevo presidente de la instiución. Dos listas se postularon para intentar convencer al socio y gestionar al gasolero. Eternamente Gasoleros, una de las listas, dialogó con VAVEL sobre las próximas elecciones.

- ¿Cuál es la propuesta de Eternamente Gasoleros?

- Musso: Nosotros lo que proponemos es el tema de hacer prioridad como eje central de nuestra campaña y de nuestro proyecto que el socio y el vitalicio tengan un rol protagónico dentro del club. No que solo tengan un carnet, sino también que tengan un pleno desarrollo del día a día, obteniendo por ejemplo en el caso del vitalicio su lugar en la platea y que puedan fundar su propio centro de jubilados del club Temperley. Y también que tanto el socio como el vitalicio tengan, en vez de la concesiones de hoy en día, la posibilidad de obtener beneficios, además de un espacio para ser escuchado.

- Ceballos: Sin duda como dijo Pedro, hay que revisar el tema de las concesiones. Hay un lema que usa mucho el hincha de Temperley y dice que el club es de los socios y si el club es de los socios, el socio tiene que administrarlo por ende la participación de las asambleas tienen que participar para preguntar qué pasa con las distintas actividades sociales dentro del club. Las concesiones te convierten en un shopping y nosotros no queremos eso.

- ¿Qué creen que hay que mejorar en el club?

- Musso: Principalmente el trato con el socio y el vitalicio porque no tienen un lugar protagónico. Hay que hacerlos desarrollar actividades y las que están, como nosotros decimos, hay que continuarlas, hay que trabajar junto al asociado para mejorar hacia adelante. Nosotros lo que planteamos son las inquietudes que ellos nos transmiten todos los días. No hay que olvidarse que Temperley es un club de barrio donde se formaron familias enteras, donde también me formé yo y muchas otras más. También queremos poner el museo, el socio quiere poner un museo, entonces hay que buscar un lugar y hacerlo. Hay que saber de dónde venimos, lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos.

- ¿Qué mantendrían de lo realizado por la gestión anterior?

- Ceballos: En principio la permanencia en Primera. Creo que más allá de todo lo político, tenemos que tirar para adelante para lograr ese objetivo. Yo destaco las cosas que se han realizado, me parece que la creación del jardín y promover la educación es un gran acierto, quizá tendría que ser más inclusivo y que el socio tenga un beneficio por eso, debido por el valor de la cuota.

- Musso: Adhiero a lo que dice Jorge, desde lo que está hoy en el club, se hizo todo en conjunto y el club se hizo a lo largo de su historia por el socio. Todos somos hinchas de Temperley y todos fuimos y seremos parte de la historia.

- ¿Cuál es su objetivo como agrupación?

- Musso: A nivel fútbol mantenernos en Primera. Es vital en lo afectivo y en lo económico. Queremos trabajar en todos los aspectos tanto en el fútbol amateur, como en el infantil como así también la modernización del gimnasio que está en la parte de atrás del club y acondicionarlo para poder llevar a cabo cada actividad que hay en el club.

- Imaginemos que el 26 de noviembre ganan las elecciones. ¿Cuál sería la primera tarea a realizar?

- Ceballos: Sin dudas, la revisión. Lo más lógico es sentarse a trabajar y revisar punto por punto la situación del club. Eso nos va a dar un panorama para poder avanzar y saber que tenemos que mejorar. Así que el primer desafío es revisar e informarnos. Ya que creemos que el socio hoy en día no tiene tanta información con respecto a la situación del club.

- ¿Cómo se van a manejar con las distintas actividades sociales del club?

- Musso: En primera instancia tenemos a un profe que lo citamos para tener un punto de partida en el tema de reorganización y un balance general de cada actividad. Tenemos que saber que cantidad de chicos vienen, cuantos de ellos son socios y si están al día, que necesitan y que les falta. Para llevar a cabo este proyecto necesitamos saber que pasa en cada sector del club para ver con nuestros ojos lo que pasa y desde ahí el profe va a tener un esquema de trabajo a cada área un grupo médico y darles más contención a los chicos. Lo primordial es darle educación, salud y contención, estas son cosas que van a hacer al club mucho más grande.

- ¿Cómo se van a manejar con el tema barrabravas?

- Ceballos: En estos casos hay que tener en claro quienes somos y que queremos. Si nosotros queremos un club de socios tenemos que apuntar hacia eso. Esto es un club de barrio, un club social y hablar de los barras es darle entidad a alguien que no se lo merece. Hay que manejarnos con mucha responsabilidad.

- Musso: Si bien no desconocemos la situación con la barra, nosotros estamos enfocados al cuidado del socio y de la familia.

- ¿Qué es para ustedes ser hincha de Temperley?

- Musso: Para mí en lo personal, me toca estar al frente de ser el técnico del plantel del senior rodeado de ídolos de Temperley. Todos cuando yo era chico mis amigos eran todos hinchas de equipos grandes y sus ídolos eran Bochini, Ortega Sánchez, Márcico y mis ídolos eran todos jugadores de Temperley como Campodónico, el “Negro” Maciel por ejemplo. Toda mi familia venía a la cancha, es más, mi abuelo antes de morir dijo que tiremos sus cenizas acá y así lo hicimos. Es un lazo muy fuerte el que tengo con el club, va más allá de los colores.

- Ceballos: Yo siento casi lo mismo. Venía al colegio a 150 metros del club y cuando salía me venía directamente para acá, pasaba veranos en la pileta y ahora voy a la cancha a alentar y como dijo Guillermo Francella en una película: “Un hombre puede cambiar muchas cosas pero de pasión no”.