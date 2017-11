Clásico del Sur

Google Plus

Foto: Olé

En el “Gasolero” la desesperación por los tres puntos sigue creciendo, la renuncia de Gustavo Álvarez dejó varias incógnitas. El "Cele" está más que obligado a conseguir la victoria si quiere mantenerse en la "A", mientras que los dirigidos por Falcioni pelean por un puesto en la clasificación a la Copa Libertadores.

Pese a la renuncia de Álvarez tras haber perdido como local 4 a 1 ante Defensa y Justicia y haber sacado tan solo 4 puntos en ocho partidos, el conjunto de Turdera, ya tiene nuevo director técnico. Gastón "El Gato" Esmerado será el encargado de dirigir a los jugadores de Temperley. El ex Huracán, entre otros, firmó un contrato que lo vincula al club por un año.

Su cuerpo técnico estará conformado por Alejandro Limia (ex arquero de Lanús y Arsenal) como ayudante de campo; Hernán Coldeira (ex arquero de Arsenal), entrenador de arqueros; Santiago Montanar, preparador físico, y Luis Giuliano será el asesor técnico de vídeo. El ex DT de Guillermo Brown debutará este sábado ante Banfield.

Los "Celestes" buscan los tan ansiados tres puntos en esta Superliga. El conjunto de Turdera obtuvo su único triunfo en la cuarta fecha por 1-0 contra Arsenal en Sarandí. Recordando que viene de perder en la ultima fecha por 4-1 ante San Lorenzo, 2-0 ante Colón, perdió 3-0 con Estudiantes de La Plata, empató 1-1 con Rosario Central y volvió a caer cuando enfrentó a River por 1-0 y ante Racing por 4-1. A su vez, el "Taladro" le ganó en su estadio a San Lorenzo por 1-0 en la octava fecha mientras que en las restantes empató 1-1 ante Colón y Estudiantes de La Plata, cayó ante Arsenal por 2 a 1, le ganó a Rosario Central y Racing, 4-0 y 1-0 respectivamente. En la segunda fecha perdió ante River por 3-1 y en la primera salió victorioso ante Belgrano de Córdoba con un resultado final de 2 a 1.

En la máxima categoría del fútbol argentino el "Gasolero" y el "Taladro" se enfrentaron en 13 ocasiones, Temperley ganó 4 veces, convirtiendo 16 goles. Y Banfield ganó en 6 encuentros, y convirtió 22 goles. No se pudieron sacar ventajas en 3 oportunidades.

En el último encuentro, Banfield le ganó 3 a 1 a Temperley con goles de Bertolo, Cecchini y Villagra. Mientras que para el "Cele" descontó Guevgeozian.

Posibles formaciones

Temperley: Josué Ayala; Rodi Ferreira, Gastón Aguirre, Matías Nani, Gonzalo Escobar; Maximiliano Lugo, Adrian Arregui, Leonardo Di Lorenzo, Emiliano Ozuna; Marcos Figueroa y Ramiro Costa.

DT: Gastón Esmerado.

Banfield: Facundo Altamirano; Gonzalo Bettini, Renato Civelli, Jorge Rodríguez, Adrian Sporle; Mauricio Sperdutti, Eric Remedi, Jesús Datolo, Nicolás Bertolo; Pablo Mouche y Michael Lopez.

DT: Julio Falcioni.