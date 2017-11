Entrevista. Unidos por Temperley: "Proponemos que el socio se sienta más contenido y mantener a Temperley en lo más alto"

Martín Vila y Sergio Gianturco integrantes de Unidos por Temperley | Foto: VAVEL

Temperley está solo a cuatro días de conocer quién será el nuevo presidente del club y para eso los 3.500 socios habilitados para votar tendrán la posibilidad de escuchar de la mano de VAVEL Temperley las propuestas de la lista oficialista, Unidos por Temperley.

- ¿Qué es lo que proponen?

- Gianturco: Proponemos continuar por el camino del crecimiento que se ve en el club en los últimos años. En el 2012 se inició el camino de lo que es consolidar lo institucional y también consolidar lo estrictamente deportivo y por suerte las dos cosas se pudieron lograr. Proponemos que el socio se sienta cada vez más contenido adentro del club, mejorar las instalaciones del club y proponemos siempre mantener a Temperley en lo más alto.

- Vila: Pero también proponemos un recambio en la lista, ahora hay una base y 20 personas que se agregaron a la nueva comisión directiva y sostenemos que nosotros somos la unidad y el que no quiere estar acá es porque tiene otras intenciones.

- ¿Qué creen que hay que mejorar?

- Vila: Debemos tener muchos errores, algunos son visibles y otros no y dependemos de que el socio se acerque y nos los haga ver. Con el correr de los días y de hablar con mucha gente me di cuenta que estábamos cerrados y uno cuando no habla no es que tiene malas intenciones sino que tiene la costumbre de trabajar con gente que tiene como política no reflejar las cosas que hacemos. Ejemplo, a nosotros nos pegan por el lado de inferiores y yo que estuve en inferiores hace cinco años te puedo decir que hicimos un laburo muy grande. Compramos materiales, mejoramos la pensión del club e incorporamos al club para trabajar con los chicos especialistas de la salud como nutricionistas o un psicólogo y eso nosotros no los mostramos entonces capaz viene uno y hace una donación y nos critican entonces el comunicar que se hace es una falencia a corregir.

- ¿Qué habría que mantener de lo ya realizado?

- Vila: Trabajar a conciencia para no hipotecar al club. Saber los pasos que se pueden dar y cuáles no y que sobre todo sea un crecimiento paulatino y no venir a hacer cosas por hacer sin saber el porqué.

- Gianturco: Y hay que mantener también la unidad de grupo. Martín sabe de esto y por eso tenemos que mantener esta idea grupal de trabajo pero también poder incorporar gente que se quiera sumar para ayudar al club pero siempre con un propósito que es cuidar la economía del club, cuidar lo que se hizo en el club y hacer lo que realmente hace falta.

- ¿Cuál es el objetivo?

- Vila: A nivel institucional seguir creciendo en las actividades amateurs, en la cantidad de socios y a nivel deportivo permanecer en Primera pero si no se puede sabemos que el club está preparado para competir en el Nacional B y ser protagonistas del torneo.

- Gianturco: El objetivo opino que es mantener a Temperley en lo más alto. La particularidad que tiene el hincha y el socio de Temperley es sentir orgullo cuando se habla del club en todas partes. Te da orgullo saber que día a día el club está creciendo y ahora no solo es la consolidación desde lo futbolístico o lo estrictamente deportivo sino también como en el tema de la ayuda social ahora que estamos empezando con el tema educativo con el jardín.

- ¿Cuál sería el primer trabajo a realizar si es que ganan?

- Vila: Nosotros al estar ya dentro del club sería seguir con lo que se está haciendo bien y tratar de mejorar lo que nosotros creemos que se tiene que rever y como dijimos anteriormente, ser un poco más abiertos y escuchar al socio.

- Gianturco: Comparto absolutamente lo que dice Martín. Además deberíamos tratar de sanar esta grieta que se generó, nosotros creemos que si el socio nos elije para continuar con este camino del crecimiento y para cuidarlo y sostenerlo es porque el socio no quiere un cambio sino continuar con lo que se hizo y cumplir los objetivos.

- ¿Qué mejoras tendría que tener el socio?

- Gianturco: Yo creo que el club tiene una deuda con el socio que viene a realizar actividades sociales y deportivas en el club y entonces se le tendría que dar una mejora en las infraestructuras de cada disciplina y un espacio más acorde para que se puedan realizar cada una de ellas.

- Vila: Una de ellas es la pileta. Hay que cumplirle al socio con lo que quiere que es tener la pileta en el verano, darle espacios en las parrillas. La verdad que el club nos está quedando chico y el socio debe encontrar su lugar y desde nuestro lado está el deber de darle los beneficios que solicite.

- ¿Cómo se van a manejar con las distintas actividades que se realizan en el club?

- Vila: Como nos manejamos hasta hoy. Prometiendo lo que se puede y hacerlo paso a paso y no decir cosas que no pueden cumplirse a corto plazo. Nosotros tenemos un compromiso con el Hockey de construir la cancha en el club pero somos conscientes de que capaz no va a poder hacerse en estos dos años y medio de gestión que nos tocaría estar. Los que vengan después de nosotros tienen que saber que no sirve arrancar de cero y hacer algo diferente a lo que se viene haciendo sino que es una continuidad para que el club siga creciendo aún más.

- Gianturco: Nosotros apostamos al crecimiento institucional, esto excede a lo futbolístico, hablamos en general y eso sucede teniendo más socios y adecuando al club en base a las distintas actividades que hay para que todos se sientan contenidos.

- ¿Cómo se van a manejar con el tema “barrabravas”?

- Gianturco: La verdad que ese es un flagelo en el cual Temperley no es ajeno y nosotros como dirigentes tenemos que aprender a convivir pero siempre dejando en claro que nosotros trabajamos por y para Temperley y el socio. El día que veamos que ellos quieren venir por todo a Temperley nosotros vamos a defender al club.

- Vila: Nosotros defendemos los derechos del club y trabajamos para la mejora constante del mismo y del socio, para nadie más. Obviamente conviviremos como lo hacen todos los clubes del fútbol argentino con los barras.

- ¿Cómo piensan incrementar la cantidad de socios en el club?

- Vila: La manera de que se sumen la mayor cantidad de socios posibles es con obras. Hay muchas cosas para hacer, tenemos por ejemplo que refaccionar el gimnasio del fondo para que el handball, el futsal y el vóley puedan llevar a cabo sus actividades y con eso creemos que van aumentar la cantidad de socios.

- Gianturco: También nosotros en el rol de dirigentes tenemos que sacarnos el disfraz de hincha y mantener todas las actividades que hoy en día dan mucho caudal del socio. Un ejemplo es el básquet que en estos años creció muchísimo y hoy los padres elijen mandar a sus hijos al club. Entonces a medida que los distintos deportes crezcan porque hay una mejor infraestructura va a aumentar la cantidad de socios.

- ¿Para ustedes que significa ser hincha de Temperley?

- Gianturco: Para mí significa familia, amigos y nosotros en el rol de dirigentes tenemos que sacarnos como te dije antes ese rol de hincha para poder trabajar para mejorar al club, pero la pasión es la misma que cuando voy a alentar a la tribuna con mis afectos. Y ahora lo que me gusta es que voy a estar comprometido por mejorar el club que amo y en donde sin duda la contención familiar y de amigos va a ser muy importante.

- Vila: Comparto lo mismo. Yo soy de Temperley por mi papá, él lo fue por mi abuelo y así se transmite de generación en generación. Es familia, es amigos, yo desde que estoy acá me gané muchísimos amigos que los voy a tener toda la vida. Y después es lo que nos pasa a todos, una vez que te metes en el día a día te genera el compromiso de ayudarlo y no te dan ganas de irte. Ojalá que nos quedemos mucho tiempo y cuando nos vallamos podamos estar en la tribunas alentando al club que amamos.