La cuarta al hilo

Los jugadores caminan rumbo al vestuario con la cabeza gacha, otra nueva derrota que los sigue acechando. Foto | Prensa Temperley - Mauro Rey

Una tarde con buen clima, por momentos medio fresco que aparentaba tener todos los condimentos para que el Gasolero revierta la cosecha de derrotas que acumula en lo que va del Torneo de Reserva, pero lamentablemente no fue así porque se topó con San Martín de San Juan un rival directo de los puestos de abajo que necesitaba ganar al igual que Temperley para salir del pozo.

Con toda la introducción hecha, nos metemos directo al partido que no fue del mejor pero se vieron grandes cambios en el juego de parte del conjunto de Ariel Fuscaldo.

En la primera parte no hubo llegadas claras de ambos equipos, tan solo tres disparos desviados de Daniel Villalba, pero con un Temperley intentando más, teniendo la mayor parte de la posesión, significando eso una mejora en la presición en los pase con todo lo que conlleva eso, sin embargo los sanjuaninos no se conformaron con el empate y a los 40 minutos luego de un centro de Luis Olivera apareció Jonatan Goitia por detrás de todos los defensores solo en el área que sin dudar la empalmó en el aire de frente al arco para abrir el marcador, dejando así a su equipo con el 1 a 0 a favor al término del descanso.

Ya en la segunda mitad las cosas tampoco cambiaron mucho, el conjunto de Marcelo Berza no pasó más de lo mismo que el primer tiempo, hasta que Agustín Tuffner tocó la pelota con el codo y el árbitro del encuentro Lucas Schulz sancionó penal que Federico Paz lo cambió por gol a los 34 minutos a pesar que hubo que repetir el remate desde los once pasos por invasión de los jugadores que vistieron la camiseta verdinegra. Faltando segundos para el pitazo final Franco Sosa descontó con una volea marcando un golado y dejando al Celeste 2 a 1 abajo pero no hubo tiempo para más. Temperley suma una nueva derrota, la cuarta consecutiva y sigue en los escalones de abajo con un imagen que preocupa.

Síntesis

Alineaciones de ambos equipos

Temperley: Julián Lucero; Agustín Sosa, Esteban López, Nicolás Demartini, Agustín Tuffner; Darío Salina, Rodrigo Córdoba, Sebastián Medina, Enzo Salas; Daniel Villalba y Franco Sosa. Director técnico: Ariel Fuscaldo.

Suplentes: Tomás Quilici, Gonzalo Cuccaro, Gonzalo Ameijeiras, Pablo Zalazar, Franco Capalbo, Tobías Reinhart y Matías Sosa,

San Martín de San Juan: Federico Urraburro; Jonatan Goitia, Agustín Callejas, Gabriel Manes, Luis Olivera; Lucas Jofré, Tomás Martínez, Federico Paz, Félix Banega; Claudio Spinelli y Gabriel Lepe. Director técnico: Marcelo Berza.

Suplentes: Facundo Désima, Federico Godoy, Diego Quiroga, Franco Aguirre, Nicolás Montáñez, Lucas Nievas y Pío Bonacci.

Cambios

Temperley: Tobías Reinhart por Enzo Salas, Matías Sosa por Daniel Villalba y Franco Capalbo por Darío Salina.

San Martín de San Juan: Pío Bonacci por Federico Paz, Diego Quiroga por Gabriel Lepe y Lucas Nievas por Lucas Jofré.

Expulsados

No hubo