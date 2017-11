Previa: Temperley vs San Martín de San Juan, en busca delos primero tres puntos del “Gato”

Google Plus

Previa: Temperley vs San Martín de San Juan. Foto: Vavel

En el conjunto del nuevo DT del “Cele”, Gastón Esmerado la luz de emergencia y las alarmas son cada vez más intensas, llegando ya a la décima fecha, el “Gasolero” sumó tan solo cinco puntos. Si bien la realidad que vive el conjunto sanjuanino es complicada en cuanto a los promedio, recordando que está a catorce puntos de Olimpo y diecinueve de Temperley. Aunque el elenco “Aurinegro” de ganar igualaría la línea de Godoy Cruz con diecisiete unidades y estaría clasificando a la próxima Copa Sudamericana.

Esperamos un partido con muchas emociones, de ida y vuelta que a ambos les vendría espectacular poder sumar de a tres.

Empezar con el pie derecho

Temperley llega a este encuentro tras un empate 0 a 0 ante Banfield en el estreno de Gastón Esmerado. El resultado como en las mayorías de las veces no fue reflejo del juego del “Gasolero” ya que siempre inicia el partido de la mejor manera con varias chances que no sabe concretar, por su parte el “Taladro” no hizo méritos para llevarse el partido, solo una ocasión tras un tiro de Pablo Mouche adentro del área a “quemarropa” que Josué Ayala resolvería en dos tiempos.

Si bien los resultados no acompañan, los puntos altos del “Cele” son las individualidades de Leonardo Di Lorenzo en cuanto a la gestación de juego y las muy buenas intervenciones de Ayala bajo los tres palos, quienes logran contagiar al resto del equipo. Este lunes en el Beranger, Temperley va a salir a ganar como sea ante San Martín de San Juan.

Con riesgo

Ramiro Costa, Emiliano Ozuna y Adrián Arregui son los jugadores del “Gasolero” que acumulan 4 tarjetas amarillas y están al límite de la suspensión para el partido de la 11° fecha ante Argentinos Juniors. A demás Ezequiel Montagna sigue trabajando diferenciado recordando que sufrió un esguince en su rodilla derecha en el encuentro ante San Lorenzo por la séptima fecha de esta Superliga y se esperan un par de semanas más para su recuperación total.

Lo mejor es alejarse del descenso pero… ¿y si ganamos?

En la fecha pasada San Martín de San Juan haya caído por 3 a 1 ante San Lorenzo con goles de Nicolás Blandi en dos ocasiones y Paulo Diaz para el “Cuervo” mientras que para los de San Juan descontó el uruguayo Álvaro Fernández.

El “Santo” acumula 14 puntos con cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. Pero aún así, sueña con poder clasificar a la Sudamericana, de ganar se pondría a dentro la zona de clasificación.

Cambios tácticos

Néstor Gorosito realizará dos cambios de cara al choque contra el “Gasolero” Rodríguez y Barceló por Carabajal, Messiniti respectivamente.

Dejarlo igualado

En primera el “Cele” y el “Verdinegro” se enfrentaron tan solo en tres oportunidades en Primera División. Temperley ganó una vez y convirtió un gol. Mientras que San Martín de San Juan ganó en dos ocasiones, convirtiendo tres “tantos”. Como dato de este partido, estos dos equipos nunca empataron.

En el último enfrentamiento el conjunto de Turdera se quedó con los tres puntos tras ganar 1 a 0 en Hilario Sánchez con gol del armenio Mauro Guevgeozian a los seis minutos del segundo tiempo.

Posibles formaciones:

Temperley: Josué Ayala; Gonzalo Escobar, Matías Nani, Ignacio Boggino, Adrián Scifo; Leonardo Di Lorenzo, Adrián Arregui, Maximiliano Lugo; Marcos Figueroa, Ramiro Costa y Emiliano Ozuna.

San Martín de San Juan: Luis Ardente: Gonzalo Prósperi, Matias Escudero, Leandro Vega, Mauricio Casierra: Nicolas Maná, Álvaro Fernández, Emiliano Agüero, Claudio Mosca: Maximiliano Rodríguez y Facundo Barceló.