Previa Temperley vs Tigre: no se conforma con el empate

Previa: Temperley vs Tigre. Foto: Vavel

El “Cele” bajo la dirigencia de Gastón Esmerado logró cinco puntos sobre nueve posibles, no así el ex DT “Gasolero” Gustavo Álvarez que solo obtuvo cuatro puntos en ocho fechas. No es tan diferente la realidad que vive el conjunto de Victoria, en cuanto a los promedios está a nueve puntos de Olimpo y en la tabla de posiciones se ubica antepenúltimo con ocho unidades.

Ambos necesitan ganar en este duelo clave por la permanencia, se espera un gran partido donde los dos equipos van a “dejar todo”.

Que no se corte

Temperley llega a este encuentro tras un empate 2 a 2 ante Argentinos Juniors en el tercer partido de Gastón Esmerado. En el primer tiempo el equipo de la Paternal sorprendió con su planteo ofensivo llevando mucha gente al ataque pero en una jugada aislada al comienzo del primer tiempo tras una recuperación y pase de Muñoz a Sanchez Sotelo quien ve al arquero adelantado y hace un golazo de mitad de cancha. Luego, llegarían las más claras para el “Bicho” donde Josué Ayala tapó dos pelotas increíbles. En el segundo tiempo llegaría el empate en los pies de Pisculichi tras una gran ejecución de un tiro libre en la puerta del área. Minutos después Gonzalo Escobar recibiría la segunda amarilla dejando al “Gasolero” con diez hombres. A los 29 minutos del segundo tiempo tras un rebote de Ayala, llegaría el gol de Nicolás González que ponía las cosas muy cuesta arriba para el conjunto de Turdera. Y ya faltando cinco minutos para el final, Rodrigo De Ciancio marcaría el 2 a 2 final.

Ausencias y peligro

Gonzalo Escobar se suma a la lista de ausentes por la expulsión recibida en el partido ante Argentinos Juniors, en cuanto a Ezequiel Montagna sigue trabajando diferenciado recordando que sufrió un esguince en su rodilla derecha en el encuentro ante San Lorenzo por la séptima fecha de esta Superliga y se esperan un par de semanas más para su recuperación total. Por su parte, los jugadores que acumulan cuatro amarillas son Ramiro Costa, Emiliano Ozuna y Adrián Arregui y están al límite de la suspensión para el partido de la decimotercera fecha del torneo ante Atlético Tucumán.

Panorama sombrío

Tigre quien se encuentra a trece puntos del Gasolero en los promedios, necesita de esta victoria para despegarse de los de “abajo”. El conjunto de Victoria no logra levantar cabeza en el torneo y su situación cada vez es más difícil. El “Matador” viene de caer en condición de local por 2 a 1 ante San Lorenzo con goles de Lucas Janson para Tigre y Paulo Diaz y Ezequiel Cerutti para el “Ciclón”.

El equipo del norte de la provincia de Buenos Aires acumula tan solo ocho puntos sobre treinta y tres posibles.

Sin DT para el año que viene

Por los malos resultados conseguidos, este será el último encuentro de Ricardo Caruso Lombardi como entrenador de Tigre, siendo el tercer DT del equipo en sólo un año, ya que también se fueron Pedro Troglio y Facundo Sava. Tras la renuncia de Caruso Lombardi ya comenzaron a sonar nombres de diversos entrenadores, entre ellos Omar De Felippe, Gabriel Heinze y Diego Cocca.

A seguir con el invicto

En primera, el “Cele” y el “Matador” se enfrentaron tan solo tres veces, donde Temperley ganó en 2 oportunidades, y convirtió 6 goles. Mientras que Tigre nunca pudo llevarse los tres puntos “a casa” y anotó en 2 ocasiones. Entre estos dos equipos solo empataron una vez.

En el último encuentro ganó el “Gasolero” por 3 a 1 con goles de Luciano Vázquez, Marcos Figueroa y Mauro Guevgeozian. Carlos Luna fue el autor del descuento por parte del “Matador”.

Posibles formaciones

Temperley: Josué Ayala; Marcos Pinto, Matías Nani, Ignacio Boggino, Adrián Scifo; Leonardo Di Lorenzo, Adrián Arregui, Maximiliano Lugo; Fabián Muñoz, Ramiro Costa y Emiliano Ozuna.

Tigre: Federico Crivelli; Alexis Niz, Carlos Rodríguez, Gastón Bojanich, Mathias Abero; Maximiliano Caire, Lucas Menossi, Javier Iritier, Matías Pérez García; Lucas Janson y Denis Stracqualursi.