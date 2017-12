Entrevista | Delgado: "El objetivo próximo es ganarme un lugar y dejar a Temperley en la Primera División”

El jugador vive un gran momento profesional en Temperley, sueña con ganarse un lugar en el primer equipo y dejar a Temperley en Primera División. Foto | VAVEL

Lucas Delgado con pasado en las divisiones inferiores de Boca, el sobrino de Marcelo “Chelo” Delgado tuvo una etapa en Guaraní Antonio Franco de Misiones, donde disputó el Federal A y también con Barracas Central en la Primera B Metropolitana.

Finalmente, el delantero de Temperley llegó a la institución en el último mercado de pases para formar parte equipo de Reserva; sin embargo el jugador de 22 años se afianzó tanto allí con su buen juego, que logró que apenas llegara Gastón Esmerado como reemplazante de Gustavo Álvarez, lo tenga en cuenta para la máxima categoría. Así fue como le dio minutos en los encuentros en las últimas tres fechas de este primer semestre frente a San Martín de San Juan, Argentinos Juniors y Tigre.

Luego de su debut ante San Martín de San Juan decidimos contactarnos con él, nos atendió sin inconvenientes y no dudó ni un segundo en dialogar en exclusiva con VAVEL, animándose a responder todas las preguntas que le hicimos.

- ¿Cómo viviste la experiencia de debutar en la primera con Temperley?

- Fue algo hermoso, me sentía muy contento desde que llegué a Temperley, el objetivo era poder debutar.

- ¿Quiénes son tus referentes en tu puesto?

- En mi puesto el 9 que me gusta que juega en el fútbol argentino es Darío Benedetto, trato de mirarlo y aprender.

- ¿Cuál es tu próximo objetivo personal?

- El objetivo próximo es ganarme un lugar y dejar a Temperley en la Primera División.

- ¿Cómo definirías a Temperley? Pese a estar poco tiempo en el club

- Temperley es una familia, es un club bárbaro y muy ordenado, desde que llegué me trataron bárbaro y estoy muy agradecido.

El momento en el cual firmó oficialmente en el conjunto de Turdera en el último mercado de pases. Foto | Prensa Temperley

- Ya debutaste en la máxima categoría ¿Cómo soñas hacer un gol en la primera división?

- La verdad que sueño tantas veces con hacer un gol en primera que quiero que llegue de cualquier forma.

Tuvo pocos minutos en su debut pero lo hizo con un buen rendimiento. Foto | Mauro Rey

- ¿Cómo llegaste a Boca Juniors? Si bien jugaste en las inferiores, Carlos Bianchi te hizo entrenar con el plantel de primera división, ¿Cómo fue viviste esa oportunidad que te dio?

- A Boca Juniors llegue en edad de pre-novena , yo soy de Santa Fe, Capitán Bermúdez , vine de vacaciones a Buenos Aires y por parte de mi tío me preguntaron si me quería probar, me probé y quedé, después la gente de Boca me fue a buscar al club que yo jugaba en Santa Fe. Si tuve la oportunidad de entrar con el plantel de primera no llegue a debutar porque tuve mala suerte y me lesioné.

Lucas Delgado llegó a participar de un ensayo formal de fútbol en un entrenamiento, marcó un gol en la primera pelota que tocó pero sintió una molestia en el isquiotibial derecho y debió abandonar el campo de juego. Foto | Prensa Boca Juniors

¿Cómo viviste el momento cuando Gastón Esmerado te confirmó que ibas a estar entre los convocados para el partido frente a San Martin de San Juan?

- Cuando Gastón Esmerado dio la lista me sentí feliz, tenía una emoción gigante, los muchachos me felicitaban.

El jugador nacido en Santa Fe por primera vez era convocado por primera vez para el primer equipo frente a San Martín de San Juan. Foto | Mauro Rey

¿Qué relación tenes con los jugadores de primera? ¿Se te acercan a aconsejarte?

- Tengo una relación bárbara, desde que arranque a entrenar con ellos me tratan bárbaro, me recibieron muy bien.

- ¿Te molesta que te nombren diciendo que sos el sobrino de Marcelo ‘Chelo’ Delgado?

- No, no me molesta me da orgullo como sobrino que lo conozcan y reconozcan pero bueno a partir de ahora yo quiero armar mi carrera con mi nombre.

Lucas Delgado y de fondo en la pantalla su tío Marcelo 'Chelo' Delgado. Foto | Olé

- Tu debut oficial en la categoría mayor fue con Guaraní Franco, ¿Qué sensaciones tuviste en ese momento que te tocó entrar?

- La verdad estaba ansioso y nervioso, pero una vez que entras a la cancha te olvidas de todo y lo único que queres hacer es dejar todo y disfrutar.

- Jugaste en la tercera categoría, en Barracas Central, contanos ¿Cómo fue tu paso por allí?

- Si en Barracas Central estuve un año, la verdad pienso que fue un paso positivo porque me ayudó a lograr llegar a Temperley, no es fácil de la Tercera Categoría llegar a Primera División.

- ¿Cómo analizas el presente del equipo de la reserva en donde pudiste marcar dos goles?

- En la reserva hay buen material, creo que la mayoría de los partidos que perdimos no merecimos porque le jugábamos de igual a igual y mejor, pero bueno en el fútbol no sirve de mucho si no convertís.