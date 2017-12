Adrián Arregui: “El balance fue irregular”

Adrián Arregui: "Más allá de que es una situación difícil hemos demostrado carácter"

Adrián Arregui, actual goleador de Temperley en la Superliga nació un 12 de agosto de 1992 en la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Llegó al club en 2014 para afrontar la segunda mitad de la Primera B Metropolitana, en el cual lograría el ascenso a la B Nacional, esa temporada Adrián anotó 3 goles en 79 partidos con la casaca del "Cele". Cabe destacar que, el mediocampista consiguió ascender dos categorías en menos de 5 meses, debido a la reestructuración del Fútbol Argentino, que otrogó 10 ascensos a la máxima categoría para la realización de un torneo de 30 equipos en 2015. En el actual torneo Arregui lleva 3 goles en 12 fechas.

¿Qué se siente ser el goleador de Temperley en el campeonato? ¿Te lo hubieras imaginando?

No se siente nada raro, estoy contento porque sé que sirvieron los goles para ayudar al resultado del equipo pero nada más. No me vuelvo loco con eso porque no es algo que pasa siempre y hay que aprovecharlo.

¿Les sorprendió la renuncia de Gustavo Álvarez? ¿Qué cambio con la llegada de Gastón Esmerado?

La salida de Gustavo fue un golpe duro porque no sé si se lo merecía, él es un hombre del club y a cualquier persona que esté ahí en el núcleo del club le va a doler pero el fútbol es asi y los resultados mandan. Yo creo que a llegada del “Gato” nos hizo cambiar psicológicamente, tuvimos otra actitud y otro compromiso.

Se podría decir que Temperley genera y generaba muchas situaciones los primeros minutos, antes no se concretaban y ahora sí. ¿Qué fue lo que cambió en ustedes para que eso pase?

Yo creo que con Gustavo también generábamos y no entraban pero ahora sí. Supongo que nos acompaña la suerte pero tampoco siento que hayamos cambiado mucho en eso, porque hacíamos lo mismo con Gustavo pero no la podíamos meter.

Si bien atraviesan una situación "complicada", el equipo no pierde hace 4 fechas ¿Qué nos podés contar de eso?

Creo que hemos demostrado carácter, actitud y ahora vamos a tener un tiempo muy bueno para poder ensamblar seguramente muchas cosas más que quiere el cuerpo técnico y esperar que se sumen algunos refuerzos para deparar lo que queda del torneo.

¿Qué balance podés hacer del año o de este último semestre?

Creo que el balance fue irregular porque no hemos arrancado bien aunque hayamos terminado de la mejor manera pero no deja de ser irregular. Vamos a tratar de este segundo semestre regular pero para mí no fuimos regular