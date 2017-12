Entrevista. Franco Sosa: "Temperley es un club con mucha actitud"

Google Plus

El delantero vive un gran presente y sueña día a día con debutar en la élite del fútbol argentino. Foto: VAVEL

Franco Sosa es una joven promesa de Temperley, club al cual llegó luego de superar una prueba y quedar en el año 2008, desde ese entonces viste la camiseta del Gasolero. Su debut no tardaría en llegar, con tan solo 15 años de la mano de Ricardo Rezza, el entrenador que le dio la posibilidad de entrenar con el plantel profesional y además de poder jugar en el encuentro frente a Independiente Rivadavia por la última fecha de la Primera B Nacional en el 2015. Pero la historia del delantero siguió dejando huellas cuando fue convocado por Miguel Angel Lemme para jugar dos amistosos frente a Uruguay con el seleccionado Sub 17, en el segundo partido Franco entró a los 25 minutos del segundo tiempo.

- ¿Qué balance haces de este primer semestre de la Reserva?

- Hago un balance muy positivo de estos seis meses, si bien somos un equipo nuevo en esto que está tratando de amoldarse, nosotros no lo vemos así porque no salimos a ver que pasa, siempre se juega de igual a igual sea River, Boca, Patronato etc. Nosotros tratamos de ir sumando pero sobre todo de potenciarnos para llegar a jugar en Primera que es el primer objetivo.

Franco Sosa tiene dos goles en su cuenta personal este Torneo con la Reserva | Foto: Prensa Temperley

- ¿Cómo llegaste a Temperley?

- Llegué por medio de mi hermano mayor Leandro en 2008, que en ese tiempo estaba jugando en la Primera y de ir a la cancha de chicos nos hicimos fanáticos. En ese momento ya queríamos vestir la camiseta de cualquier manera entonces hicimos una prueba y por suerte quedamos con mi hermano menor Agustín, y hoy gracios a dios comparto partidos en la Reserva con él.

- ¿Qué significa tener la posibilidad de poder jugar con tu hermano Agustín?

- Es algo increíble, yo de chico compartí plantel Leandro que es el más grande y yo no no le daba mucha bola pero hoy en día ver como mi hermano va creciendo en el fútbol y que esté jugando conmigo es algo increible, tiene una magia de que cada vez que toca el la pelota es como que la tengo yo, lo sufro de igual manera es algo buenisimo que me pasó.

Franco y su hermano Agustín juntos | Foto : Prensa Temperley

- ¿Cuál es tu próximo objetivo personal?

- Mi próximo objetivo es jugar en la Primera, ganarme un lugar, es lo que sueño desde siempre, ahora quiero viajar a la pretemporada y arrancar el año jugando o estando en el banco pero de a poco ir ganando confianza y para poder afianzarme. Es un sueño a cumplir poder jugar y dejar a Temperley donde se merece que es en la Primera División.

- ¿Como soñas el día que debutes en la Primera División con la camiseta de Temperley?

- Sueño con entrar, meter un gol y poder ganar el partido. Creo que es el sueño de muchos y se hace cada vez más fuerte, me ilusiono por que soy hincha de este club.

El delantero sueña con debutar élite del fútbol argentino | Foto: Prensa Temperley

- Ricardo Rezza fue quién te hizo debutar en Primera B Nacional, ¿Cómo fue tenerlo de técnico? ¿Fue el técnico que más te marcó por el momento en tu etapa como jugador?

- Si, fue una etapa buenísima de hecho pude debutar en la B Nacional en la ultima fecha con Independiente de Mendoza. Tenerlo de técnico era aprender algo nuevo día a día, yo con 15 años prestaba mucha atención a cada consejo o charla técnica que daba, fue de lo que más me marcó en mi corta carrera al igual que Gustavo Álvarez, de él aprendí muchísimas cosas y sobre todo valores en la cancha, fueron dos técnicos que me marcaron mucho y pude absorber lo mas que pude para complementarme.

- ¿Quiénes son tus referentes en tu puesto?

- Y hoy en día son Gonzalo Higuaín, Darío Benedetto y hay alguien que siempre miraba que tuve de compañero fue a Mauro Guevgueozián, porque son jugadores que siempre están en el lugar correcto en el momento indicado y trato de copiar de esas cosas.

- Siendo un jugador que está en el club hace mucho tiempo. ¿Cómo definirías a Temperley?

- Y yo creo que hay una frase que lo describe mucho y siempre lo pensé así. "El camino hacia el éxito es la actitud" y definitivamente coincido, es la actitud en todos sus aspectos, la actitud de los dirigentes en poner las cosas en su lugar, la actitud de los jugadores que dejan todo en la cancha para sacar resultados, la actitud que le pone la misma gente en la cancha para levantar el clima, es un club con mucha actitud. Y a medida que pasó el tiempo eso se ve reflejado en los resultados. Cuando arranqué competía contra equipos como contra Platense, Deportivo Merlo, etc, y hoy en día llega el fin de semana y estoy demasiado motivado de que juego contra River, Boca, Racing, entre otros.

- ¿Qué relación tenes con los jugadores de la Primera? ¿Se te acercan a aconsejarte?

- Tengo una relación muy buena, son todos buena gente y sabiendo que sos uno de los más pibes siempre están los consejos, las cagadas a pedos, pero todo siempre con buenas intenciones porque te tiran para adelante, para que puedas aprender y mejorar.