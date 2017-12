Anuario VAVEL Temperley 2017: Rodi Ferreira y su paso sin pena ni gloria por el Gasolero

Google Plus

Rodi Ferreira en pose para su presentación como jugador

Ferreira, nacido en la ciudad de Concepción debutó a los 17 años en Olimpia donde fue campeón del Torneo Clausura 2015. En total para el club paraguayo jugó 46 partidos y convirtió tres goles, razón por la que estuvo convocado a la Selección de Paraguay Sub 17 (jugó 12 partidos y metió tres goles) y la Selección de Paraguay Sub 20 (jugó siete partidos).

El lateral paraguayo no tuvo un paso destacado por el Gasolero ya que se presentó con una fractura de tobillo arrastrada desde Olimpia, razón por la cual no pudo estar en condiciones de jugar hasta la fecha 8 de la Superliga frente a Defensa y Justicia donde jugó los 90 minutos pero fue su única participación como jugador de Temperley, ya que Gastón Esmerado le comunicó que no será tenido en cuenta para el 2018.

Fue una apuesta (que vino cuando dirigía Gustavo Álvarez) que no llegó a buen puerto, entre lesiones y expectativas que no logró cumplir.