Llegó el segundo refuerzo

Federico Fattori llega al Gasolero proveniente de Nueva Chicago en condición de libre. Foto | Prensa Temperley.

El jugador de 25 años inició su carrera en Nueva Chicago, en el año 2013 debutó profesionalmente en la fecha 16. Luego de no poder demostrar categoría, no fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico, pero poco tiempo después asumió Pablo Guede que lo reintegró al equipo y lo hizo jugar 15 partidos, obteniendo el ascenso a la Primera B Nacional en 2014. En la segunda categoría logró asentarse como titular y el "Torito" consiguió el ascenso a la Primera División.

En la élite del fútbol argentino disputó 18 partidos y le convirtió un gol a Aldosivi el 6 de octubre de 2014, en la victoria de su equipo 3 a 0.

Luego de un amistoso entre Nueva Chicago y el Club Atlético Newell's Old Boys, Américo Gallego, entrenador del club rosarino, quedó encantado con el juego del mediocampista y pidió a los dirigentes de Newell's que contrataran al jugador. El 29 de enero de 2015 se oficializó el traspaso de Fattori a la Lepra. En el equipo rosarino debutó el 14 de febrero en la derrota de su equipo frente a Independiente por 3 a 2, ingresando en el segundo tiempo pero saliendo lesionado posteriormente por un esguince. No fue tenido en cuenta luego de dicha lesión, disputando tan solo 6 partidos sin aportarle goles. Al finalizar la temporada y no ser tenido en cuenta por Lucas Bernardi, fue declarado transferible.

En el 2016 volvió a su ex equipo, Nueva Chicago para jugar en la Primera B Nacional, en dicho torneo vistió la camiseta verdinegra en 33 ocasiones y anotó un solo tanto. Pero como el club le debía 6 meses, decidió rescindir su contrato y firmar con Temperley en condición de jugador libre.

Desde el principio del mercado de pases la idea de Gastón Esmerado era reforzar el mediocampo, por este motivo decidió no tener en cuenta a Maximiliano Lugo y así pedirle a la dirigencia por Federico Fattori, jugador al cual enfrentó cuando el "Gato" era entrenador de Brown de Madryn en la Primera B Nacional y le había gustado mucho como juega.

Finalmente hoy por la mañana después de haber solucionado un problema de papeles con la escribanía, el mediocampista arregló su llegada con Temperley y está rumbo a Necochea, en donde el "Gasolero" realiza la parte mas intensa de la pretemporada, además allí mismo jugarán el 10 de enero un amistoso con rival a confirmar.