Entrevista. Gastón Esmerado: "A Independiente hay que hacerles sentir la localía"

Gastón Esmerado, en exclusiva con VAVEL. Foto | VAVEL.

Gastón Esmerado, llegó al club tras la renuncia de Gustavo Álvarez, no fue en las mejores condiciones su bienvenida, debido a que el equipo venía de perder cuatro encuentros consecutivos. Pero cuando el "Gato" arribó, las caras de los jugadores empezaron a cambiar, y no estéticamente hablando, sino futbolísticamente porque consiguió un empate ante un durísimo rival como es Banfield, logró una victoria después de cinco partidos frente a San Martín de San Juan, posteriormente otra igualdad a Argentinos Juniors, que por cierto es un rival directo en la tabla de promedios que lo tiene a mal traer al "Gasolero" y cerró el año consiguiendo los tres puntos contra Tigre, en el estadio Alfredo Beranger.

Pero este año, otra vez las ilusiones de los simpatizantes del "Celeste" se habían encendido, porque jugó por primera vez un partido del "famoso" Torneo de Verano y le gano ni nada más ni nada menos que a Racing, por 1 a 0 y sumó una Copa para la vitrina del club, que no solo es material aquel trofeo, sino que te da un empuje anímico importante para el segundo semestre de la Superliga.

Pero no fue así, a las palabras se las lleva el viento ya que Temperley cayó derrotado tres veces consecutivas, jugando un muy mal partido contra Atlético Tucumán, después un error con Talleres, sentenció el 0-1 final y por último frente a Boca, otra vez aquellas ilusiones o esperanzas de la cual hablábamos antes de comenzar la segunda parte de la Superliga, se volvieron a encender porque si bien Frank Fabra marcó un golazo de otro partido, la imagen que se lleva la mayoría de los fieles seguidores del "Cele", es la entrega que dejó el equipo y como se le plantó a un equipo de los llamados "Grandes" del fútbol argentino. Aunque estemos acostumbrados a hablar de esto, hace rato que no pasaba y ahora pensar que enfrentan a Independiente por la fecha 16, no se convierte en aquella pesadilla en la que se llegó a pensar cuando perdieron contra la "T".

Luego de esta larga introducción, damos paso a la entrevista con Gastón Esmerado, que mejor quién, para preguntarle sobre el momento que atraviesa el equipo, la lesión de Ramiro Costa y muchas cosas más.

- ¿Cómo se preparan para enfrenta a Independiente?

- Contra Independiente nos preparamos con seriedad. Más allá del rival de turno, tratamos de tener todas las precauciones necesarias y en base a eso, pensar en jugar nosotros, tratar de encontrarles el punto débil, para aprovecharlo. A Independiente hay que hacerles sentir la localía y tratar de estar a la altura como lo hicimos en la cancha de Boca.

- ¿Qué es lo que le falta al equipo para conseguir los tres puntos?

- Hay que seguir insistiendo, tratar de tener el menor error, porque esos detalles nos hacen perder los partidos hoy en día, por eso hay que estar más concentrados.

- ¿Por qué se enojó Nahitan Nández con vos?

- No entendí el enojo de Nández conmigo, no tengo ningún problema con él, yo me estaba yendo hablándole a Ariel Penel, quiso hacer un tribuneada.

- ¿Cuál es el motivo de tu expulsión en el encuentro frente a Boca?

- Me echan supuestamente por hacer 30 segundos de tiempo, yo le fui a decir al cuarto árbitro que no iba a salir Ramiro Costa, sino Marcos Figueroa.

- ¿Cuánto pensas que influyó el arbitraje en el partido contra Boca?

- El arbitraje quizás no influyó mucho, pero si en fallos no tan polémicos, más allá del penal que no se cobra ni en el barrio, Tevez va en busca de chocar a Ignacio Bogino. El trato del árbitro a los jugadores de Temperley no era el mismo que a los de Boca. Las divididas eran todas para ellos, igualmente no nos podemos quedar con eso, nos tenemos que enfocar en la parte futbolística y en mejorar lo que se hizo.

- ¿Sentís la falta de juego al no haber venido un enganche o un mediapunta?

- Ni bien llegamos nos dimos cuenta lo que nos faltaba, lo hablamos con los dirigentes, sabíamos donde teníamos que potenciar al equipo, lamentablemente se potencio de mitad para atrás, pero de mitad adelante no se pudo. A la intensidad que el equipo demuestra o a ese empuje, le falta un jugador con pausa y pensante, que abastezca a los delanteros porque hacen un desgaste muy grande.

- ¿Cómo repercute la lesión de Ramiro Costa a esta altura del torneo?

- Sabíamos que íbamos a tener un mermaje de mitad hacia adelante, ya lo dije, no es excusa, los jugadores que nosotros habíamos pensado traer no pudieron venir y vamos a tratar de potenciar lo que tenemos.

- ¿Es este el camino que vos necesitas del equipo para poder salvarse del descenso?

- El domingo hicieron un desgaste enorme, lo vienen haciendo, lamentablemente no se dan los resultados, pero este es el camino y no hay que renunciar a lo que demostró el equipo en el partido contra Talleres y Boca.

- Sorprendiste con el ingreso de Matías Orihuela en el once inicial jugando de volante por izquierda, ¿lo tenias como alternativa?

- Cuando surgió la posibilidad de que Matías Orihuela venga, sabíamos que además de ser un marcador de punta, nos podía dar una mano en el carril izquierdo, porque tiene buena llegada, agresividad, juega bien con la pelota y tiene buen primer pase.

- ¿Te fuiste conforme el domingo o sentiste que todavía falta algo?

- El domingo me fui conforme con el funcionamiento y la performance del equipo, Temperley fue a jugarle a Boca con mucha inteligencia, lo incomodó y lo complicó.