Marcos Pinto: "El partido lo planteamos bien, este punto es valioso"

Marcos Pinto, luego del encuentro ante Independiente, dialogó con la prensa e hizo su análisis de lo que dejó el 0 a 0: "El partido lo planteamos bien, no sé si tan bien como el encuentro contra Boca, pero bueno este punto es muy valioso sabiendo que quedamos con los mismos puntos que Olimpo, que por ahora está perdiendo". Y así fue como lo decía el lateral de Temperley, Olimpo perdió 0-5 ante Rosario Central y de esta manera el conjunto de Gastón Esmerado, logró el punto que le sacaba de diferencia el equipo de Bahía Blanca y lo igualó en la zona de descenso. Sin embargo, son 13, los puntos que le lleva Vélez Sarsfield, rival que por ahora debe superar para salir de esta tabla.

Además opinó sobre los polémicos fallos del árbitro Diego Abal, que condicionaron al "Gasolero": "La expulsión de Matías Nani fue correcta, pero a Jorge Figal lo tendría que haber echado y eso hubiera cambiado el partido".

Para finalizar, pensando en el rival que se avecina, que es Newell´s, declaró: "Va a ser un partido duro, queríamos el punto este que era importantísimo, que nos hace bien anímicamente para seguir levantando. Hay que sumar de cualquier forma, ya sea de a tres o de a uno, por eso hay que seguir".

Temperley sigue complicado, pero demuestra que no está muerto y eso es muy importante, el equipo no se rinde y va al frente con cualquier rival que se le ponga enfrente, pese a que no se den los resultados que necesita. En esta ocasión sumó un punto, que le da ese respiro de volver a sumar, para ahora enfrentar las fechas siguientes.