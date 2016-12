En busca de la tercera al hilo

Google Plus

El festejo del Chino ante el Tiburón (Foto: Mundo D).

Tigre va por su tercera victoria consecutiva ante el Tiburón enla máxima categoría. Las últimas dos veces que lo enfrentó, el Matador ganó. Lo detallamos a continuación.

Campeonato 2015: Tigre 2-1 Aldosivi

En el año 2015, en un partido correspondiente a la fecha 15 del torneo Humberto Grondona. Se enfrentaron por primera vez en la 1era División Tigre vs Aldosivi, el estadio fue el José Dellagiovanna en Victoria. Fue triunfo de Tigre por 2 a 1, los goles tigrenses los hizo Carlos Luna por duplicado, puso el empate transitorio para el conjunto "Marplatense" José Sand. Ese torneo Tigre finalizó dpecimo con 46 puntos, ingresando a la liguilla pre sudamericana, perdiendo rapidamente por 4-1 vs Colon y esfumándose la posibildad de ingresar a un torneo internacional. El campeón de ese torneo fue Boca Juniors.

Formaciones:

Tigre: Javier García; Martín Galmarini, Leandro González Pirez, Juan Carlos Blengio, Ernesto Goñi; Facundo Sánchez, Lucas Menossi, Mario Paglialunga, Lucas Wilchez; Carlos Luna y Marcelo Larrondo.

DT: Gustavo Alfaro

Aldosivi: Mariano Campodúnico; Gaston Diaz, Federico Leon, Matias Lequi, Franco Canever; Pablo Lugüercio, Alejandro Capurro, Jonathan Galván, Diego Lagos; Roger Martínez y José Sand.

DT: Fernando Quiroz

Arbitro: Fernando Rapallini

Estadio: Jose Dellagiovanna

Torneo de Transición 2016: Tigre 2-0 Aldosivi

El último torneo de Primera División, que finalizó ganando Lanús triunfando en la final vs San Lorenzo. Enfrentó a Tigre vs Aldosivi por segunda vez en la A. Nuevamente en el Dellagiovanna, pero por la fecha 16, última fecha de ese certamen. Recordemos que este torneo se dividió en 2 zonas de 15 equipos cada una y ambos equipos estuvieron en la zona 2, Tigre finalizó 9no con 20 puntos, lejos de Lanús que gano la zona con 38 puntos y Estudiantes de La Plata, que salió segundo con 32 puntos. Con respecto al partido fue nuevamente triunfo de Tigre con goles de Federico González y Lucas Janson. Además, Javi García le atajó un penal a Gastón Díaz, ex Tigre.

Formaciones:

Tigre: Javier García; Leandro Marín, Erik Godoy, Rodrigo Erramuspe, Emiliano Papa; Martín Galmarini, Lucas Menossi, Jorge Rodríguez; Kevin Itabel, Federico González y Lucas Janson.

DT: Pedro Troglio

Aldosivi: Matias Vega; Gastón Díaz, Guillermo Ortiz, Jonathan Galvan, Ramiro Arias; Alexis Castro, Martín Rivero, Cristian Llama, Santiago Rosales; Nery Bandiera y Sebastian Penco.

DT: Fernando Quiroz

Arbitro: Néstor Pitana

Estadio: José Dellagiovanna