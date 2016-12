Troglio: "Lo malo del segundo tiempo justifica el empate"

Sin dudas, fueron dos puntos perdidos para el Matador, que tenía controlado el pleito ante Aldosivi, que marcha vigésimo noveno en la tabla del torneo. Pero en el complemento, el Tiburón empardó y fue un punto para cada uno, en el marco de la fecha 12 del torneo.

Pedro Troglio no se fue para nada conforme, sobre todo por lo realizado en los segundos 45 minutos, por lo que enfatizó post encuentro: "En el primer tiempo convertimos el gol, tuvimos muchas situaciones. En el segundo tiempo, estuvimos desconocidos, pelotas tiradas arriba, ningún intento de jugar El empate fue justo. En el fútbol, los golpes anímicos son importantes. Hay dos posibilidades: te reponés o no Tuviumos una en el palo, pero fue lejos que podemos producir. Lo malo del segundo tiempo justifica el empate".

Consultado sobre la ausencia de Diego Morales, que sin él Tigre no pudo ganar en el campeonato (1-1 ante Lanús y mismo resultado vs Aldosivi), Peter respondió: "Nunca pasa desapercidala ausencia de Cachete, como la de Janson. Pero sin Janson ganaste, sin Cachete pudiste haber ganado". Y agregó: "Son situaciones de juego. Pudimos haber hecho el segundo, nos empataron y no pudimos volver a jugar como lo hacíamos. Me lamento por el segundo tiempo".

"En el PT tuvimos muchas situaciones. Me lamento por el ST".

Acerca de la entrada de Lucas Wilchez, con pocos minutos en el semestre, el entrenador explicó lo siguiente: "No tuvimos un buen partido en cuanto a la tenencia de la tenencia de pelota. Había que buscar alguna variante, no la teníamos, no había nexo entre defensa y delantera".

Por otro lado, lamentó no poder haber sumado de a tres para entrar enlaconversación, pero dentro de todo, con tantos lesionados, va llevando bien el barco:"Fue una pena, porque si hubiéramos ganado, nos hubiéramos colocado entre los primeros seis o siete equipos. Era un partido para ganarlo. Fue un semestre bastante complicado con lesiones, estamos tratando de llegar al final de la mejor manera posible".

Para terminar, elogió al pibe Diego Sosa, autor de un golazo, y calificó a la lesión de Janson como una desgracia con suerte: "Estoy contento. Dentro de las desgracias, me encuentro en enero con un plantel más grande. Si Janson no se hubiera lesionado, Sosa no hubiera tenido los minutos que tuvo ni hubiera aparecido en la gran magnitud que está apareciendo. En enero, hubiera sido un juvenil con alguna entrada en Primera. Ahora, es un jugador que está afianzado".