Empate y receso

Final de año para la Reserva del Matador. Esta mañana, en el campo de juego del José Dellagiovanna, disputaron su partido correspondiente a la 14° fecha del Torneo de la División reserva. El rival, Atlético Tucumán, rival al cual la Primera recibirá en el mismo Coliseo éste lunes próximo desde las 21.10.

Esta vez, ni Pablo Pérez ni Fabián Castro dirigieron a los chicos. La dupla técnica entre Fabián Suescun y Daniel Paglione comandaron la Reserva. Paglione tiene credenciales, ya que fue el DT del equipo de Tigre campeón de la Séptima División en la Copa Integración 2016.

Un partido con poco para destacar. No se sacaron ventajas y no abrieron el marcador, a pesar que el Decano marcha último en el certamen. Tigre formó con Fernando Lugo; Santiago Villarreal, Lautaro Velasco, Oscar Luna, Nahuel Benegas; Nicolás Sánchez González, Agustín Cardozo, Brian Oyola, Walter Mazzantti; Agustín Fidalgo y Claudio Spinelli. Debutó en la Reserva Franco Cardozo, y también sumaron minutos Alexander Meza y Laureano Nutz.

El Matador llegó a su tercer empate consecutivo (0-0 vs Quilmes, 1-1 vs Sarmiento en Junín y 0-0 vs Atlético Tucumán) y cierra el 2016 con 15 puntos en 14 partidos jugados, con 15 goles a favor y 22 en contra. Una campaña que puede mejorar, pero que tiene como estímulo el hecho de nutrir a la Primera y seguir recibiendo a los jóvenes valores desde las divisiones menores.

Reconocimiento de la AFA

Esta semana se llevó a cabo la Cena Anual del Fútbol Juvenil, organizada por la Asociación del Fútbol Argentino, una fiesta en la cual se destaca la labor de los clubes y los formadores de los futuros cracks que jugarán en la Primera División próximamente. Tigre tuvo su lugar, con dos títulos conseguidos en la Copa Integración, en la Cuarta y Séptima División. Recibieron los trofeos y plaquetas los entrenadores Pepe Castro (Coordinador General), Pablo Pérez (DT 4ta) y Paglione (DT 7ma), junto a varios de los jugadores y cuerpos técnicos campeones. El que recibió el premio de Jugador Más Destacado de 2016 en Tigre fue Walter Mazzantti, quien debutó en Primera este torneo (ante Godoy Cruz). Una linda ceremonia y reconocimiento a la gran tarea de la cantera matadora durante el año.