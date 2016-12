Empate y chau 2016

Google Plus

ÁRBITRO: Diego Abal. Amonestados: Canuto,Méndez (AT).

Último partido del año. Tigre, que llegaba luego de sumar un punto de los últimos seis en juego, recibía en la noche del lunes a Atlético Tucumán, un equipo en levantada y que el año que viene jugará la Copa Libertadores de América. El José Dellagiovanna albergó este encuentro, por la 14° fecha del Torneo de la Independencia.

El partido, de comienzo a fin, fue entretenido. El Matador tuvo las primeras acciones de riesgo,a través de Diego Morales (quien volvía luego de dos fechas) y Carlos Luna, su goleador, pero se toparon con la gran figura de Cristian Lucchetti. Asimismo, probaron de media distancia Pucho Castro y Lucas Menossi. Del lado del Decano, poco para destacar en la primera mitad.

El segundo tiempo fue mucho más dinámico. Desde el comienzo, el cuadro tucumano empezó a sumar protagonismo en el área rival, a través de Rodrigo Aliendro y también del volante David Barbona. Tigre también hacía o suyo y a los 12 minutos del complemento llegó la gran polémica: centro de Martín Galmarini por la derecha, aparición por sorpresa y zurdazo de Diego Sosa y Lucchetti, con el brazo izquierdo y ayuda del palo, la sacó en la línea. Todos los jugadores matadores protestaron pidiendo gol. A esa velocidad y sin tecnología, Diego Abal decidió no convalidarlo.

Del lado de lavisita, también hubo una gran polémica: al minuto 28, en una jugada de tiro deesquina, José Méndez, quien había ingresado minutos antes, la paró con el hombro y remató al gol, pero le anularon la jugada por mano. En la repetición, no se observó infracción del jugador decano. Una polémica por lado.

Troglio intentó darle más juego al equipo con las entradas de Emiliano Ellacópulos y Ramón Miérez; Lavallén con la Pulga Rodríguez para el visitante, pero no cambiaron al ecuación. Estuvo errático el Chino Luna, que contó con varias chances, aunque no no era su noche. En el final, Nelson Ibáñez le sacó el gol a Nery Leyes, con un remate de media distancia, y la última fue para el local, en un tiro libre de Cachete apenas alto. Fue 0-0, un punto para cada uno, más valorado por el elenco del norte del país, que termina 2016 con 19 unidades.

Tigre finaliza el año con una campaña muy pobre, sólo 18 puntos en 14 fechas disputadas, y mucho para corregir de cara al futuro, donde en la pretemporada podrá recuperar jugadores y reforzar otros puestos.