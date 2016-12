El Podio de Tigre en un aburrido empate sin goles vs Atlético Tucumán

Foto: La Nación

En la noche de lunes Tigre vs Atlético Tucumán, jugaron el último partido en la Primera División antes del receso hasta el año que viene. El partido en si no fue muy entretenido para el público presente, pero como dije anteriormente hay tres que se destacaron sobre el resto siempre viéndolo solamente del lado de Tigre.

Ellos son Diego Sosa quien se destacó por algunos desbordes por momentos que hizo en velocidad incomodando a la defensa Tucumana y generando algunas jugadas de peligro, como esa jugada en la cual Luchetti la sacó en la línea.

Otro que se destaca en este podio es Diego "Cachete" Morales, jugador clave en los conducidos por Pedro Troglio, en los últimos partidos no pudo estar debido a una lesión. Contra Atlético Tucumán tuvo un gran partido, metiendo algunos pases entre líneas para los delanteros Carlos Luna y Sebastián Rincón que no estuvieron precisos en la definición vs el arquero rival.

Por último para cerrar este podio se encuentra un referente del club, alguien muy querido e identificado con el club como lo es Martin Galmarini quien al ifinalizósus otros dos compañeros destacados, rindió y tuvo algunas buenas subidas en ataque por la derecha, y como malo dentro de su actuación vs el "Decano" que a veces volvió tarde y dejó el hueco libre por donde atacaron los visitantes.

El empate termina siendo justo por lo poco que mostraron ambos en cancha. Recordemos que Tigre finalizó esta primera parte del torneo con 18 puntos una campaña irregular al igual que Atlético Tucumán quien terminó esta primera etapa del torneo con 19 puntos.