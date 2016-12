El 2016 de Tigre: irregularidad a la orden del día

El último once del año, en el empate sin goles contra Atl. Tucumán (Foto: Tigre Oficial).

El 2016 está transitando sus últimas horas. Un año dinámico para el Matador, pero que termina muy parecido a 2013, 2014 y 2015: sensación de estancamiento, que no permite que el cuadro de Victoria sea protagonista y, si bien esté lejos de los puestos de abajo, ve de lejos a los equipos que pelean por cosas importantes arriba.

Camoranesi: pronto adiós

Este año comenzó con Mauro Camoranesi, conocido por su exitoso paso por Juventus y, sobre todo, por ser campeón del mundo con Italia en el Mundial de Alemania 2006. Había tenido un paso breve por Coras de Tepic, del ascenso mexicano. Había mucha expectativa, apostando por un DT joven, tras el paso del experimentado Gustavo Alfaro, que se marchó por no haber podido clasificar a la Copa Sudamericana 2016.

No obstante, el ciclo de Mauro duró sólo siete partidos, en el Torneo de Transición: dos empates, un triunfo (la goleada 5-0 a Atlético Tucumán, lo que fue un oasis en el desierto) y cuatro derrotas precipitaron su rápido adiós, en este fútbol argentino en el cual se urgen resultados inmediatamente, así que en la derrota por 2-1 ante Huracán de local, fue lo último del italoargentino. Lo curioso fue que en ese encuentro Jorge Rodríguez, quien había sido borrado por Camoranesi, entró y anotó el gol matador.

La era Troglio

En la fecha 8, dirigió interinamente Fabián Castro, en el empate 3-3 ante Newell´s de local (ganaba Tigre 3-0 y se lo empataron) y en la jornada 9, tomó el mando Pedro Troglio, quien había sido despedido de Gimnasia de La Plata. Peter acomodó el barco sobre la marcha, apostando a un audaz 4-3-3, urgido de puntos al corto plazo. Su debut fue un electrizante empate ante Racing en el Clindro (3-3) y tuvo su primer éxito nada menos que ante Boca en el Coliseo (2-0), cortando una racha de cuatro años sin ganarle al Xeneize.

El torneo pasado terminó de forma positiva para el Matador, cosechando 20 puntos, de los cuáles 14 fueron con Troglio. No se pudo aprovechar el envión porque una semana después de haberle ganado 2-0 a Aldosivi en la última jornada, llegaba la hora del debut en la Copa Argentina, en cancha de Banfield, ante Douglas Haig, de la B Nacional.El equipo de Pergamino dio la sorpresa y en los penales, dejó en el camino a los de Victoria. Un golpe duro.

Nuevo torneo, nuevos desafíos

Tigre comenzaba este Torneo de la Independencia con mucha ilusión, con el regreso estelar de Diego Morales, con descarte masivo de jugadores que empezaron el año con Camoranesi (Marín, Cirigliano, Píriz, Orzán) y otros refuerzos, caso Oliver Benítez, Bruno Urribarri, Paulo Lima, Gaspar Iñíguez y Nelson Ibáñez. A pesar de eso, se comenzó con dos derrotas (0-3 vs Estudiantes y 0- 1 ante Newell´s) y tres empates (Huracán, Independiente y Boca), es decir, sumando tres puntos de 15 en juego. La primera victoria llegó en Bahía Blanca vs Olimpo, nada menos que por 4-1. Hubo una racha de siete partidos sin derrotas, que se cortó en Mendoza ante Godoy Cruz (1-2) . Esta primera parte del torneo terminó con Tigre sumando 18 puntos en 14 fechas, en el puesto 15. En el medio, la turbulencia de las lesiones que no permitió armar un "once de memoria".

El goleador

Carlos Luna, una vez más, demostró que sigue vigente y que su olfato goleador no perdona. Comenzó como suplente y se terminó ganando el lugar base de goles. En 2016, celebró ocho veces: una, ante Atlético Tucumán en el torneopasdo, y siete tantos en el presente certamen: Huracán, Independiente, Unión (2), Lanús, Godoy Cruz y Quilmes. En Tigre, alcanzó los 96 goles, a cuatro de su meta centenaria .Tiene contrato hasta 2018, así que seguramente llegará a los tres dígitos.

La revelación

Hay varios para destacar, todos juveniles, pero sin duda el que merece el primer lugar del podio es Diego Sosa. El volante por izquierda debutó en Primera en este campeonato y hoy por hoy es titular en la zona de elaboración de juego y creación de jugadas al arco rival. Se dio el gusto de anotarle un golazo a Aldosivi.

También para destacar al delantero Lucas Janson, la figura del equipo en el primer torneo del año, logrando su explosión y seis tantos (Atlético Tucumán, Boca, Newells x 2, Sarmiento y Aldosivi), que tuvo la mala fortuna de romperse los ligamentos cruzados y perderse todo lo que queda de campeonato. Una ausencia que se siente, y mucho.

Por último, Alexis Castro, Pucho, que estuvo jugando de volante central, pero su fuerte es llegando al arco contrario: le marcó un triplete s Atl. Tucumán el día del 5-0, y en este torneo facturó ante Olimpo (tiro libre), Belgrano y Quilmes, demostrando toda su calidad con su zurda.

Estadísticas

Tigre disputó 31 partidos oficiales en 2016, sin competencias internacionales. Ganó 9 veces, empató 12 y perdió 10, con 39 goles a favor y 33 en contra. Es decir, sumó 39 puntos de 93 en juego, un 41,9% de eficacia. Números no del todo malos, considerando que en los promedios, el Matador está 14° de 30 equipos, con cierta holgura. Así y todo,Tigre no despega.