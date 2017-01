¿Qué reforzar?

¿Cómo será el Tigre 2017 de Troglio? (Foto: Nicolás Kralj).

Pasaron las Fiestas y se aproxima el regreso al trabajo. Tigre tendrá por delante las 16 fechas restantes del Torneo de la Independencia, donde buscará mayor regularidad y trepar entre los primeros 10 lugares de la tabla (está 15to,con 18 puntos).

Este verano no será como el de 2015, cuando dirigía Gustavo Alfaro, cuando se abrocharon nueve incorporaciones (de los cuáles no queda ninguno). Esta vez, la AFA le da a cada club de Primera División un cupo máximo de dos futbolistas para fichar durante enero y febrero de 2017. Si bien Pedro Troglio no tiene un plantel acotado, sí hay sectores que necesitan reforzarse, y será todo un desafío atinar y no adquirir jugadores que a los seis meses o al año terminan yéndose sin pena ni gloria, una constante de los últimos años.

Revisando el plantel actual, sin Kevin Itabel (cedido a Atlético Rafaela), Federico González (a Puebla de México) ni Jorge Rodríguez (prestado a Cerro de Uruguay); en el sector del mediocampo es donde menos se necesitan refuerzos, dado que están Martín Galmarini (que renovó hasta 2018), Gaspar Iñíguez, Lucas Menossi, Alexis Castro, Lucas Wilchez (probablemente arme sus valijas), Diego Morales, y los juveniles Alexis Castro, Diego Sosa y Agustín Cardozo. Además, a modo conmemorativo, seguirá hasta fin de torneo Diego Castaño. Por acá, manteniendo a la mayoría, no habrán problemas.

Alarma defensiva

En la parte del fondo, fue donde más se tuvo que improvisar debido a las lesiones continúan durante todo 2016. De hecho, de 4 estaba jugando Pato Galmarini, que se acostumbró al puesto, pese a su vocación más ofensiva que de marca. La zaga central 'ideal' está compuesta por el consolidado Erik Godoy y uno de los nuevos, Oliver Benítez (ambos con un gol este torneo). De lateral por izquierda, el campeón con Boca y River Bruno Urribarri (que siempre es el 1° cambio en cada partido).

¿Recambios? Poco. Está disponible Paulo Lima, quien jugó los últimos encuentros de zaguero, aunque su posición es la de 4. También está el histórico Mariano Echeverría, aunque relegado la mayor parte del semestre, y Emiliano Papa de 3, pero el ex Vélez no estuvo entre los planes del DT y puede irse. También se recuperó Juan Carlos Blengio, quien se rompió los ligamentos cruzados justo en el estreno de Troglio (Vs Racing), ya listo para la pretemporada. Sin embargo, no hay más defensores. Así que uno de los refuerzos puede venir por éste lado.

A buscar goleadores

Recién en abril le darían el alta a Lucas Janson, de su dura lesión ligamentaria. Desde acá mencionamos que, luego de la salida de Fede, haría falta otro delantero, porque sólo Troglio tiene a Carlos Luna (ocho goles en 2016), Sebastián Rincón (irregular año, tres festejos el año pasado) y el juvenil Ramón Miérez (un tanto en 2016; disputará el Sudamericano Sub 20 con la Selección Argentina, que se jugará este mes en Ecuador). Pueden sumar pista Walter Mazzantti (un partido en Primera) o Claudio Spinelli (artillero de la Reserva). Sin embargo, ésta área escasea...