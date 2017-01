Una opción menos para el arco

Volada de Lugo en su único partido por los puntos, contra Racing (Foto: Tigre Minuto Cero).

El mercado de pases, contando la primera semana de pretemporada, aún no trae novedades sobre refuerzos, pero sí ya hay movimientos de salida y acortamiento del plantel de Tigre de cara a la segunda mitad del Torneo de la Independencia.

El Matador tiene baches que debe reparar a la brevedad y en los cuales, el recambio no sobra. Curiosamente, el sector más superpoblado ese en el arco. Esto es porque el DT cuenta con tres arqueros de experiencia y dos guardametas juveniles que merecen pista. Claro está, no hay lugar para todos, ni siquiera en la Reserva. Tigre sólo disputará lo que queda del campeonato, y en el segundo semestre, la Copa Argentina y el inicio del siguiente certamen. Era lógico que algún arquero emigre ahora, y es así que Fernando Lugo armó sus valijas, ya que no le renovaron su vínculo contractual y deberá buscar otro club.

Este arquero de 22 años, quien alternó con Marco Wolff la titularidad en la Reserva, no será tenido en cuenta para el próximo semestre, dado que Pedro Troglio tiene a mano a Nelson Ibáñez, Adrián Gabbarini, aguardando el alta médica de Javier García y, como si fuera poco, en las inferiores van sumando puntos el mencionado Wolff y Matías Blengio, con experiencia en la Selección Argentina Sub 15 y Sub 17.

Lugo tuvo la chance de mostrarse oficialmente, el 7 de agosto de 2015, cuando dirigía Gustavo Alfaro. Fue en el encuentro de 16avos de final de la Copa Argentina, ante Racing Club, en el estadio Bicentenario de San Juan. El titular iba a ser Sebastián D´Angelo, pero por motivos personales, ese encuentro no lo jugó y sí lo hizo Fernando, que tuvo buenas atajadas, pero no pudo evitar la derrota por 2-1 y eliminación del certamen. Fue su primera y única vez en Primera, y fue al banco este torneo contra Estudiantes, Boca y Atlético Tucumán.

Tuvo un momento protagónico en la Reserva, en el empate 2-2 ante Boca Juniors, en el cual anotó el gol agónico del empate matador, de cabeza, y en la última jugada, salvó a su equipo de la derrota tapando un mano a mano. A pesar de haber reunido méritos, el juvenil se marchará aguardando una oportunidad, lejos de Victoria.