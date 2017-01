Troglio: "La intención es sumar a alguien más"

En Escobar, el plantel del Matador recarga energías físicas y futbolísticas para encarar de la mejor manera posible el primer semestre de 2017. Aún con la incertidumbre de la televisación y los problemas económicos de los clubes, Tigre tiene el privilegio de ser uno de los 16 equipos de Primera al día con la AFA y, por ende, con derecho a reforzarse en este mercado de verano .

Explicado esto, el DT Pedro Troglio habló con el medio radial La Oral Deportiva y destacó que, luego de las bajas recientes, buscarán nuevos futbolistas: "Hemos perdido jugadores, por eso la idea es sumar a alguien". Recordemos se se frron Jorge Rodríguez (cesión a Cerro), Fede González (préstamo a Puebla) y Fernando Lugo (libre); y está cerca de irse Lucas Wilchez .

Por otro lado, subrayó que su prioridad es que sus jugadores estén al día con sus salarios: "No hay peor cosa para un jugador de fútbol que no entrenar, más si no les pagan". Y agregó: "Veo a equipos siguen comprando jugadores, y en la mayoría la realidad es distinta, no pueden comprar nada".

Consultado sobre la campaña en la primera mitad del Torneo de la Independencia, Peter respondió: "Hicimos un campeonato muy parejo, fue un torneo muy regular. Fuimos muy cambiantes a lo largo del torneo".

Asimismo, resaltó la racha que consiguió Tigre, y volvió a acusar el tema de las lesiones: "Tuvimos una racha de siete partidos muy buenos, hasta que se nos lesionó Cachete Morales". Fue una larga seguidilla sin perder, y el partido en cuestión fue contra Quilmes, con goleada 3-0, pero con el desgarro de Morales.

También opinó sobre el rumbo de la AFA: "Ojalá que de la mano de los equipos grandes, se pueda llegar a una solución y que arranque el torneo".

Para terminar, sin poner en tela de juicio su continuidad, sentenció que siente mucha energía: "Llevo 12 años dirigiendo fútbol. Me gusta dirigir donde sea. Si el día de mañana no me toca en Tigre, será en otro lado".