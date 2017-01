La 10 cambia de dueño

Google Plus

Festejo de "Wichi" ante San Lorenzo, en el Transición 2014 (Foto: Web).

En los últimos días, en el Predio Mis Marías, donde el plantel de Tigre está realizando la pretemporada de verano, hubo una ausencia llamativa. En realidad, considerando el poco rodaje que tuvo en el último tiempo, no tanto. Lucas Wilchez no está entrenando con sus compañeros, no renovará contrato y eventualmente, sus horas por Victoria están por terminar. Será la cuarta baja de este verano, sumándose a Japo Rodríguez, Federico González y Fernando Lugo.

El enganche, quien empezó a vestir la camiseta del Matador en el 2005 y fue parte del ascenso a Primera en 2007, había regresado al club a mediados 2013, tras su paso por Real Zaragoza. En ese lapso, fue dirigido por cinco entrenadores distintos, y sólo con Fabián Alegre y Gustavo Alfaro logró regularidad. Con Pedro Troglio al mando, el 10 (camiseta que heredó en 2014 de Matías Pérez García) estuvo poco en cancha: sólo tres partidos jugados en el torneo, y muchas veces ni siquiera fue el banco.

Wilchez enfrentando a Platense. En el ascenso, jugó 57 partidos en el Matador, clave para la vuelta a la A (Foto: Tigre Datos).

Durante estas semanas, se rumoreó el interés de San Martín de Tucumán, equipo de la B Nacional y dirigido por Diego Cagna, quien ya conoce al volante de 33 años. Sólo falta formalizar la salida del jugador, que en Tigre disputó en total 143 partidos y marcó 10 goles. En su segunda etapa, jugó 86 encuentros, con seis festejos. En Victoria dejó un legado, a pesar de que en esta temporada, se lo vio poco en cancha.

Golazo a Estudiantes en 2015

La 10 de Cachete

Ayer, Mariano Echeverría posteó una foto en su cuenta de Twitter, en donde aparecía Diego Morales con la camiseta de entrenamiento numero 10, la que dejará vacante Wilchez. Cachete utilizó la 11 durante el año pasado, y ahora recuperará la 10 con la se supo brillar entre 2010 y 2012.