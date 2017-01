Entrevista, Claudio Spinelli: "Estoy con muchísima confianza"

Spinelli, el crack que espera con ansias su estreno en Primera (Foto: Tigre Oficial).

En los últimos años, muchos jugadores surgieron del semillero tigrense, que lograron afianzarse en Primera División, y hasta en la Selección Argentina Sub 20. Hay otros que luchan por tener consideración en el primer equipo, y uno de ellos es el delantero Claudio Spinelli. Campeón y goleador en la Cuarta División de la Copa Integración 2016. Con 20 años recién cumplidos, entre Inferiores y Reserva no se cansa de hacer goles: lleva 70, siendo el máximo artillero histórico de la cantera de Victoria. En la pretemporada con el primer equipo, se está destacando y seguramente, su bautismo en la A no tardará en llegar. Hablamos con él sobre cómo vive éste buen presente.

P: ¿Qué balance hacés de la pretemporada y cómo se preparan para el reinicio del torneo?

R: Bien, nos preparamos bien, con muchas ganas de que arranque el torneo. El balance es bueno, en lo individual es bueno, en los amistosos tuve la suerte de convertir (Godoy Cruz y Morón). Tenemos que ir puliendo lo que nos falta.

P: Los goles en los amistosos te dieron confianza; ¿pudiste hablar con Troglio sobre si te va a considerar para este semestre?

R: Si me va a tener en cuenta o no depende de mi rendimiento, trabajo para ser tenido en cuenta.

P: ¿Te desespera el hecho de ya debutar en la Primera? ¿O vas paso a paso?

R: El año pasado fui concentrado, ahora estoy más tranquilo porque las cosas se van a ir dando solas.

P: ¿Qué balance también hacés de la Reserva, done también te destacaste?

R: Pasa que la Reserva tiene un gran equipo, pero no podemos entrenar mucho porque unos bajan, otros suben, no hay un equipo estable. Los once siempre van cambiando. Cuando se repite el equipo, se gana, pero hay veces que no. Es muy difícil.

P: ¿Qué me podés decir de Mazzantti, que subió con vos a Primera?

R: Walter es un amigo, una gran persona. Tiene muchas condiciones, con una gran rapidez.

P: ¿Cómo te definirías como delantero? ¿Cómo es Claudio Spinelli?

R: Me defino como un jugador que está siempre en el área, que intenta tirar diagonales para quedar habilitado frente al arco. A veces me gusta bajar para jugar un poco, pero el esquema de Troglio me pide que sea bien punta referente, así que estar que tengo que estar ahí y hacerlo de la mejor manera.

P: ¿Tenés referentes en tu puesto?

R: Los delanteros de Racing, como Licha López y Gustavo Bou. De afuera me gustan Zlatan (Ibahimovic), Benzema, Higuaín, son unos cracks.

P: ¿Cómo fueron tus inicios en el club?

R. Llegué a Tigre a la edad de 12 años, me ficha Radaelli. Y ahí empecé a dar mis primeros pasos, entrené medio año con Pre-Novena y arranqué a jugar en Novena División.

P: ¿Has jugado antes en otro club?

R: No, antes jugaba en la Sociedad de Fomento de Pacheco.

P: Sos el goleador histórico de las inferiores de Tigre, ¿qué sentís al tener ese privilegio?

R: Contento, fue alfo que nunca lo busqué, uno se no da cuenta. Cuando uno crece, y hace goles, la verdad da muchísima confianza.

P: Si tuvieras que elegir un partido de las Inferiores

R: Me acuerdo uno del año pasado contra Vélez, de local, que ganamos 2-1 con dos goles míos, y volvía de una lesión (desgarro).

P: ¿Para qué está Tigre? Viendo que tienen un gran equipo titular y un once alternativo muy bueno...

R: Tigre está para pelear entre los primeros cinco, pero los resultados se van dando. El fútbol argentino es muy competitivo. Hay buen material, la verdad que la idea que el técnico nos está transmitiendo llega de la mejor manera. Se puede luchar, depende de mucho trabajo y de los resultados, uno hace lo que puede y no se dan. Hay que ver cómo arrancamos.

P: ¿Expectativas personales para éste 2017?

R: Para éste año tengo expectativas muy altas, la primera sería debutar en Primera y luego, empezar a hacer goles y afianzarme en Primera División.

P: ¿Hablaste con el Chino Luna, te dio algún consejo?

R: Me recibieron muy bien los referentes del plantel, me sentí muy cómodo. Entrenando con el Chino aprendo muchas cosas.