Ramón Miérez, el salvavidas de esta dura derrota contra Gimnasia

Monchi pudo destacarse. Le faltó el gol (Foto: PSM).

¿Usted hincha de Tigre se preguntara porque pusimos a Ramón Mierez entre lo destacado del conjunto de Victoria? La respuesta es muy fácil, el juvenil de las inferiores del club, tuvo constantes desbordes por ambos lados de la defensa del "Lobo", aparte de muchas chances de gol muy claras, algunas casi abajo del arco que no pudo convertir, más algunas buenas asistencias que sus compañeros no pudieron aprovechar a la perfección. Por todo eso, es merecidamente "El Salvavidas" en esta derrota como local vs Gimnasia de La Plata Por 1 a 0 (Alemán).

Monchi tuvo dos chances claras, como dijimos: la primera, un cabezazo tras un córner que el arquero del Lobo la saca del ángulo, y en el complemento, otro testazo, desviado. Sin embargo, a través de un desborde por derecha, entregó un gran pase para Carlos Luna, que el Chino, esta vez, no pudo aprovechar. A pesar de que el gol no se le da al jugador de la Selección Argentina Sub 20 (sólo anotó uno, en el torneo pasado a Sarmiento), sus movimientos y velocidad lo convierten en una variante más que interesante en el frente de ataque.

Algo para destacar aparte de esto último mencionado, un jugador fue clave para que Gimnasia De La Plata se lleve los tres puntos de Victoria. Ese jugador es Alexis Martín Arias siendo claves con varias tapadas importantes, a remates de media distancia de los dirigidos por Troglio. Tuvo grandes intervenciones, ahogándole el grito de gol a Miérez, Lucas Menossi y Alexis Castro. Por él, Tigre se quedó sin nada en el Coliseo.