Troglio: "Me voy de la mejor manera, si me quedaba tal vez era peor"

Pedro Troglio renunció a su cargo como entrenador de Tigre tras la derrota que sufrió su equipo ante Gimnasia de La Plata, el sábado en su casa, por la noche. El DT presentó su renuncia tras mantener una reunión con los dirigentes de Victoria, a la cual había llegado hace exactamente un año.

El sábado contra Gimnasia (LP), Tigre, cayó 0-1 con gol de Brahian Aleman a dos minutos del final. Luego de este encuentro pudimos escuchar a Pedro haciendo algunas declaraciones a Tigre Minuto Cero respecto al partido y su continuidad o no en el club: "Mañana voy hablar con los dirigentes y analizar como seguimos, después de salir de un partido así ves todo negro. Me quedo con la satisfacción de un grupo de muchachos que hoy me demostró verdaderamente lo que me debía mostrar, mas allá del merecimiento quedan las derrotas y estamos en un momento difícil donde generás y no podes ganar, y uno tiene que analizar bien el futuro".

Luego de haber hecho estas declaraciones el sábado después del partido, el domingo a la tarde, por la cuenta oficial de Twitter del club, informaron la renuncia de Pedro.

Frente a esto, aparecieron las voces y opiniones de los hinchas, y la pregunta que muchos se hacen es el ¿por qué ahora?, y algunos pudieron dar su respuesta:

-A Tigre no le conviene que Troglio deje de ser el entrenador. Es el segundo partido del año y es muy difícil conseguir un nuevo DT.

-Si se va, el próximo DT va a ser buscado a las apuradas y sin ningún tipo de proyecto. Por eso, Troglio DEBE seguir.

Como bien dicen los hinchas, es una fecha polémica en la que Troglio deja el equipo, ya que para conseguir un DT, en este tiempo del torneo resulta dificil. Hay que destacar que el plantel jugó mejor este encuentro que el anterior contra Temperley, quizás se podría haber esperado uno o dos partidos más para evaluar mejor los cambios realizados.

"Si el partido hubiese terminado 0-0, hoy estaría dirigiendo la práctica. Creo que el gol en el final fue una señal. El proceso fue bueno, ojalá algún día pueda volver. El presidente intentó convencerme, pero era una decisión tomada. Me voy de la mejor manera, si me quedaba tal vez era peor”, declaró Troglio en un mano a mano con Sportia.

Repasemos el paso de Pedro por este club:

El ciclo de Pedro Troglio duró menos de un año. Debutó el 2 de abril de 2016 en el cual Tigre empato 3-3 contra Racing. Ganó 8 partidos, empató 9 y perdió 8, con una efectividad del 44%. Llevaba 5 partidos sin ganar.

Troglio dirigió 25 partidos en Tigre. Utilizó 34 jugadores. Más presencias en el ciclo: Erik Godoy, Martín Galmarini y Carlos Luna. El goleador de Tigre fue "Chino" Luna con 8 goles, todos en este campeonato. Lo curioso es que su equip sólo sufrió dos expulsiones, en su 1er partido (Japo Rodríguez) y el último (Godoy).

Ante los 'grandes', Troglio se fue invicto: empató contra Racing en el Cilindro (3-3) e Independiente en el Libertadores de América (1-1). A Boca lo enfrentó dos veces, con un triunfo (2-0) y un empate (1-1), ambas veces en Victoria.

Además, en su gestión, cuatro jugadores sufrieron roturas ligamentarias: Juan Carlos Blengio, Javier García, Fernando Redondo y Lucas Janson. Los dos primeros ya están recuperados.

Refuerzos de la era Troglio: Nelson Ibáñez (arquero), Paulo Lima (lateral derecho), Bruno Urribarri (lateral izquierdo), Oliver Benítez (zaguero central), Gaspar Iñíguez (volante central), Diego Morales (enganche), Diego Gurri (volante ofensivo).

Así como rescatamos su paso por el club, es bueno rescatar que en su paso por Tigre, Troglio hizo debutar tres futbolistas de las inferiores: Diego Sosa, Agustín Cardozo y Walter Mazzantti. Otro de los juveniles que fue destacado tambien en estos ultimos partidos es Ramon "Monchi" Miérez que jugó 11 de sus 12 partidos con Troglio (cabe aclarar que su debut en primera lo hizo con Pepe Castro, entrenador de las inferiores, contra Newell's). Sosa y Miérez son jugadores de la Selección Argentina Sub 20.

