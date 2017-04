Los últimos triunfos frente al Canalla

Google Plus

Leandro Lázzaro y Carlos Luna festejan el gol del triunfo para seguir en la pelea del Apertura 2008.

Tigre y Rosario Central se enfrentaron en 40 oportunidades en la máxima categoría del fútbol argentino. El equipo de Victoria ganó 18 veces, el Canalla en 16 oportunidades e igualaron 6 partidos. El historial lo lleva adelante el Matador por solo dos encuentros, que buscará ampliar debido a su mal arranque en la reanudación del torneo, así que repasaremos los ultimas cinco victorias.

Apertura 2007: Tigre 2 - Rosario Central 1



En el estadio Don Jose Dellagiovanna, Tigre buscabá seguir metido en la pelea del torneo y el enganche Martín Morel abría el marcador con un golazo de volea en el primer tiempo. Los dirigidos por Diego Cagna no pasaban por su mejor noche y José Vizcarra igualaba a los 13 minutos del complemento. Esté equipo era reconocido por no dar por perdido ningún partido hasta la última jugada y esa noche no iba a ser menos. Centro atrás de Facundo Diz y el goleador de ese equipo, Leandro Lázzaro, debió empujar la pelota a la red para que ruja Victoria.

Apertura 2008: Rosario Central 2 - Tigre 3

Esta vez en el Gigante de Arroyito, Tigre volvía a estar en la pelea del campeonato y no podía perderle pisada a San Lorenzo y Boca. Las cosas parecían estar mal para el Matador ya que en 11 minutos caía 2 a 0 con goles de Miltón Caraglio y Ezequiel González. Pero saco las garras rápidamente y antes del cierre de los primeros 45 minutos, las cosas ya estaban igualadas por los tantos de Carlos el Chino Luna. El segundo tiempo cayó en emociones pero llego la que quería todo el público de la Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires. Leonel Altobelli asistía a Lázzaro y volvía a ser el verdugo de Central para la darle el triunfo a su equipo.

Clausura 2010: Rosario Central 0 - Tigre 1

En la segunda fecha, el Tigre dirigido por Ricardo Caruso Lombardi debía recuperarse de su derrota frente a Chacarita como local por 2 a 0 y de la mala campaña realizada en el Apertura 2009. En un partido sin grandes emociones, centro del uruguayo Ribair Rodríguez que Luna alcanza a cabecear para poner el 1 a 0 y traerse los tres puntos desde Rosario.

Torneo Inicial 2013: Tigre 2 - Rosario Central 0

Tras la estadía en la B Nacional de la academia rosarina, se volvían a ver las caras en el Coliseo de Victoria. En una tarde lluviosa, el volante Ramiro Leone interceptó un pase en campo propio, avanza y arma una pared con el delantero José Sand, define con derecha ante la salida de Mauricio Caranta para poner arriba a Tigre en el inicio del segundo tiempo. El juvenil Emiliano Ellacópulos amplió el resultado con una definición de vaselina a los 18 minutos del complemento.

Torneo de Transición 2014: Tigre 4 - Rosario Central 1

En la fecha siete, el entrenador Gustavo Alfaro debutaba en el banco del Matador y la frase "técnico que debuta, gana" hizo efecto. Aunque los rosarinos se adelantaban en el marcador en los pies del colombiano José Valencia a la media hora de iniciado el juego. Carlos Luna fue el encargado de revertir el resultado antes del cierre del primer tiempo con dos goles e ir a los vestuarios con una mejor imagen. A los 12 minutos del complemento, el colombiano Sebastian Rincón estiró la diferencia y a falta de diez para el final, Facundo Bertoglio sentenció la goleada por 4 a 1.