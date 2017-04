¿Cómo fueron los últimos debuts de los entrenadores matadores?

Google Plus

El Matador recibe este fin de semana a San Lorenzo con la necesidad de sumar de a tres, algo más para sumar al resultado; Facundo Sava debutará en el banco de Tigre como director técnico dejando atrás la era de Pedro Troglio.

La era Cagna

Sava se suma a un grupo de entrenadores jovenes en el club. Diego Cagna quien había colgado los botines en 2005 ganando varios tÍtulos con Boca y un año después reemplazó a Caruso Lombardi en la B. nacional. Tigre empató 0 - 0 ante San Martín de San Juan, y luego logró hacerse con el reducido ante Chicago y ascendió a Primera División. Ya en la máxima categoria, en el primer cotejo venció a Gimnasia de La Plata 0 - 1 con gol de Galmarini. Luego de dos subcampeonatos renunció al cargo y regresó en el Torneo inicial 2013, se enfrentó en la primera fecha ante Vélez en el Coliseo de Victoria y su equipo perdió 1 - 2.

La era Arruabarrena

Siguiendo con la línea temporal, tras la salida del ex jugador de Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena (Jugó en el Matador en 2008 hasta 2010) quien se retiró en la Universidad Católica de Chile, tomó las riendas del plantel en la temporada 2011/2012. Cabe destacar que el club se encontraba muy cerca del descenso y logró no solo la salvación con un subcampeonato si no que se clasificó a la Copa Sudamericana 2012. Debutó en febrero de 2011 ante Independiente en Avellaneda, un encuentro pendiente del Apertura 2010, y ganó 1-0,con gol de Denis Stracqualursi.

La era "Pipo" Gorosito

Ya en 2012, Néstor "Pipo" Gorosito asumió como dt de Tigre y su paso dejó un sabor agridulce. Le tocó debutar ante Deportivo Quito por Copa Sudamericana, el triunfo fue contundente por 4 - 0, remontando el 0-2 dela ida. Logró llegar a la final y solo disputó el partido de ida y medio tiempo del de vuelta ante Sao Pablo, tras dirigir la Libertadores 2013 dejó el cargo.

La era Fabían Alegre

En la temporada 2013, y tras la destitución de Diego Cagna en su corto segundo ciclo, Fabián Alegre estuvo de interino desde la fecha 7 hasta la 19, y luego quedó fijo. Inició su ciclo con un gran triunfo ante Central por 2 - 0, con tantos de Ramiro Leone y Emiliano Ellacópulos. Un año después logró salvar a Tigre en la penúltima fecha con un empate ante Atlético Rafaela. Luego de la quinta fecha del Transición 2014, dejó el cargo en un partido sin goles ante Quilmes.

La era Alfaro

Gustavo Alfaro también pasó por la historia técnica de Tigre, tras la salida de Alegre en la fecha 7, el múltiple campeón con Arsenal se enfrentó a Rosario Central venciéndolo 4 - 1 en el Coliseo Dellagiovanna (Carlos Luna x 2, Sebastián Rincón Facundo Bertoglio), en el Transición 2014. A pesar de haber firmado contrato hasta el 2016, fue destituido a fines de 2015 por la dura derrota ante Huracán en la Copa Sudamericana, y tras quedar afuera de la Liguilla Pre Sudamericana, contra Colón.

l'epoca de Camoranesi

En la temporada 2016, el campeón del mundo en Alemania 2006, Mauro Camoranesi, que ya había jugado en el senior de Tigre, fue presentado como nuevo entrenador del plantel; solo dirigió 7 fechas. Debutó con un empate en uno ante Argentinos Juniors (gol de Erik Correa) y luego fue sustituido por el interinato de Fabián Castro hasta la llegada de Pedro Troglio.

La era Pedro Troglio

Con buenas ideas, Troglio tomó el lugar de Tigre en 2016, comenzó con un empate en el Cilindro vs Racing de Avellaneda por la fecha 9. Fue un 3 -3. El matador terminó 9no en la la zona 2 con 20 puntos. Ya en el actual certamen, renunció luego de dos derrotas en el reecomienzo de la competencia para firmar con Universitario de Perú, dejando al conjunto tigrense con 18 puntos en el puesto 24.