Técnico que debuta, gana

No era un partido para nada fácil. Por agarrar a un equipo a la deriva, sin identidad de juego, sin rumbo, con tres derrotas consecutivas, azotado por las lesiones y la mala suerte. Encima, el rival de turno era San Lorenzo, escolta en el campeonato. No obstante, Facundo Sava pudo salir airoso y debutó en Tigre con un triunfo.

El Matador comenzaba ganando en el Coliseo, con un lindo remate del juvenil Agustín Cardozo, quien ya se ganó un lugar. Pero en un santiamén, el Ciclón lo dio vuelta; Tigre volvió a empatar, otro gol de CASLA y volvían los fantasmas de los partidos pasados. Pero el destino le reservaba una alegría a los matadores, y llegó primero el empate de Carlos Luna (una garantía) y el tanto agónico y ganador de Ramón Miérez.

Colectivamente, Tigre mostró otra cara. Más velocidad, mejores conexiones de Morales, buenas subidas de los laterales ofensivos. La defensa, lo más flojo.

El Colorado no había hecho grandes modificaciones respecto al once que colocó Pepe Castro ante Central, solo Sebastián Rincón por Miérez. No obstante, cuando la visita estaba 3-2 arriba y faltaban pocos minutos, Sava se la jugó por Monchi, y este le dio el gol de la victoria, de cabeza. Anteriormente, puso en cancha a Emiliano Ellacópulos, y sacó a Oliver Benítez, de flojo encuentro. El Griego provocó el penal para el tanto del Chino. Es decir que ambos cambios rindieron a la perfección.

Una victoria que trae un gran alivio,no sólo por la racha (eran seis partidos sin ganar), sino porque la semana comienza con otro ánimo. Se vienen Racing y River, otras dos paradas bravísimas. Sava tiene grandes desafíos, pero superó al primero, y con creces.