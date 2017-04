Diego Gurri: "Vamos a dar lo mejor"

Google Plus

El volante uruguayo de Tigre, Diego Gurri de 24 años fue el único refuerzo que contó el ex técnico Pedro Troglio. Proveniente de River Boston del país charrúa debutó en el equipo tigrense ante Temperley.Gurri habló con Vavel y evaluó el cotejo "No muy bien, hubiera sido mejor el debut con una victoria y no terminar 15 minutos antes por una lesión".

A su vez el medio derecho uruguayo contó que se encuentra en el último tramo de la recuperación y que se entrena junto a sus compañeros, ahora bajo la conducción de Sava. También agregó: "Le estamos metiendo con los kinesiologos Maxi y Juan, son muy buenos profesionales". A su vez hizo hincapié en la salida de Pedro Troglio: "Siempre la salida de un técnico te da un poco de cosa" y avanzó "Pero fue decisión de él y la respeto".

Por otra parte, Diego Gurri, que estuvo en la tribuna del triunfo del Matador 4 - 3 ante San Lorenzo, aseveró sobre el presente del colorado Sava y en donde podría aportar "Pienso que jugando de volante por afuera o de punta le puedo dar una mano al equipo" , y sostuvo "El puesto que el técnico le parezca conveniente vamos a hacer todo lo posible para dar lo mejor".

Finalmente se refirió al clásico de consolas, si FIFA o PES "No soy muy aficionado de esas cosas, pero me quedo con FIFA".