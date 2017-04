Facundo Sava: "Hay que mejorar"

Foto: Clarín

Luego de la derrota, 1 - 2 de Tigre ante Colón en Sante Fe, el técnico tigrense Facundo Sava (Que suma un partido ganado y dos perdidos desde que asumió) habló con la prensa de lo que dejó el cotejo y declaró que "No pudimos aprovechar el hombre más que tuvimos y cometimos errores que terminaron el goles de ellos" y agregó: "Nos llegaron dos veces y marcaron. Nosotros no pudimos jugar como teníamos que hacerlo".

A su vez Sava manifestó que el "Sabalero" fue inteligente y se cerró atrás por lo que el equipo de zona norte del conurbano bonaerense no pudiera lastimarlo por las puntas y le costó jugar por el mediocampo. También hizo referencia en el arbitraje en Santa Fe, y acotó: "No nos cobraron un penal muy claro, ya nos pasó con River y el gol de Racing también fue en offside". Asimismo el colorado sostuvo que "No son excusas los fallos, hay que trabajar mucho, darle para adelante", y siguió "Nos faltó terminar las jugadas porque abrimos la cancha por todos lados pero no definimos".

Por último, el entrenador del matador, Facundo Sava aseveró "Hay que mejorar, en muchos aspectos porque si seguimos así vamos a seguir perdiendo" y avanzó "Ya habíamos trabajado el tema de pelotas paradas, sabíamos que ellos la manejaban muy bien. Estuvimos concentrados pero nos marcaron igual". sobre la última jugada, el penal que Mastrángelo omitió sobre Miérez, el entrenador reflexionó: "Hubo empujón de Garnier, lo vio todo el estadio. Desde el partido con San Lorenzo que nos vienen perjudicando, nos costó muy caro".