Cuenta regresiva

Lucas, una pieza vital para el ataque (Foto: Olé).

Tigre está viviendo uno de los peores momentos futbolísticos de los últimos años, comparado con el último lugar del Apertura 2009 o la primera etapa del Inicial 2012. No sólo en cuanto a resultados, con un partido ganado de los últimos 10 jugados en el torneo, o haber sumado tan sólo tres puntos de los 21 en disputa en 2017. Sin embargo, Facundo Sava, que no lleva ni un mes al frente del primer equipo heredado por Pedro Troglio, no le encuentra la vuelta y la fragilidad defensiva se combina con la escasa munición en ofensiva.

Lucas Janson en Tigre: 60 PJ, 7 goles.

El plantel está golpeado y los buenos resultados son necesarios como el agua para el equipo, sediento de unidades y en el puesto 25 de la tabla. Sin embargo, en la vuelta al trabajo tras el descanso del martes, el Colorado tiene un motivo para sonreír: Lucas Janson, delantero que se destapó notablemente en el Transición 2016 (seis goles), recibió el alta médica tras sufrir una rotura ligamentaria en octubre pasado, que lo marginó gran parte del campeonato.

El último partido de Luquitas fue el 2 de octubre pasado, en la fecha 5, ante Boca Juniors (1-1). Desde entonces, su ausencia se sintió, ya que no sólo aporta presencia en el área rival, sino también juego y velocidad. Con Troglio, llegó a formar un tridente explosivo con Fede González (que ya no está) y Sebastián Rincón, en los primeros encuentros de la era Troglio. Actualmente, Carlos Luna, goleador del Matador en el certamen doméstico (nueve festejos) comparte la delantera con Rincón, y en el banco está Ramón Miérez (dos goles en el torneo); aunque el equipo requiere de más presencia ofensiva y de un jugador de las características de Janson, que tendrá para 20 días más para ponerse a punto en lo futbolístico. No obstante, Sava lo espera con ansias, porque su regreso al verde césped está al caer.

Otro regreso

En el día de la fecha, también le dieron el alta médica al volante Fernando Redondo, jugador de las divisiones inferiores que también sufrió una rotura de ligamentos cruzados. Lleva un partido en Primera, ante Newell´s en el empate 3-3 del Torneo Transición 2016, partido que dirigió Fabián Castro. Talentoso juvenil que tendrá más protagonismo en el mediano plazo.