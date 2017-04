Tigre vs Banfield en vivo online por Torneo de la Independencia

Google Plus

Cara a Cara: arqueros experimentados que se volverán a enfrentar; Javi García, quien recuperó su lugar en el arco matador; ante Hilario Navarro, quien a sus 36 años, sigue vigente bajo los tres palos.

Del lado del visitante, el Emperador Falcioni también moverá a su equipo: Adrián Sporle reemplazará a Alexis Soto (suspendido por 5 amonestaciones) y Carlos Matheu jugará por Jorge Rodríguez.

Para este partido, el Colorado Sava realizará tres variantes: en la zaga central, volverá Oliver Benítez y saldrá Paulo Lima, en el mediocampo, Emiliano Ellacópulos sustituirá Alexis Castro (quien sufrió un esguince que lo marginará 25 días) y en la delantera, Ramón Miérez jugará en lugar de Rincón.

Tigre es el tercer equipo más goleado del torneo, con 32 goles recibidos en 21 partidos, sólo superado por Quilmes (33) y Arsenal (39). Tan sólo en dos ocasiones, el Matador terminó con la valla invicta, contra Quilmes (2-0; fecha 11) y Atlético Tucumán (0-0; fecha 14).

Banfield no derrota a Tigre desde el Torneo Transición 2014: en el sur del Gran Buenos Aires, el Taladro venció 1-0, con tanto de Santiago Salcedo.

La última vez que se cruzaron: fecha 28 del Campeonato 2015, en Victoria. El Tigre de Alfaro logró una victoria contundente por 3-1, con las firmas de Federico González, Facundo Sánchez y Sebastián Rincón: descontaba Iván Rossi para la visita.

El historial en Primera División favorece a Tigre: en 28 partidos disputados, el Matador se impuso en 14, anotando 54 goles en total. El Taladro ganó 10, convirtiendo 52 tantos. Igualaron tan sólo cuatro veces.

La última visita de Banfield fue con derrota: en la fecha 20, cayó por 3-1 ante Godoy Cruz en Mendoza. De hecho, no gana fuera de su cancha desde la fecha 14 cuando batió 1-0 a Independiente en Avellaneda.

El Taladro está acomodado en el pelotón de arriba: tiene 36 unidades, en el puesto 8, en zona de Copa Sudamericana 2018. Sin embargo, está a sólo una victoria de alcanzar la línea de Colón, Racing y River, que por ahora, están clasificando a la Copa Libertadores del año que viene (irán los primeros cinco del certamen). Así que el objetivo banfileño apuntará a acceder al máximo torneo continental.

Banfield tiene un mejor presente: viene de ganarle en el estadio Florencio Solá por 2-0 a Quilmes, con tantos de Brian Sarmiento y Darío Cvitanich.

El último triunfo matador en el torneo fue en el debut de Facundo Sava, en la fecha 18, con la gran victoria emotiva por 4-3 a San Lorenzo en el Coliseo de Victoria. Luego, todas caídas (0-2 vs River, 1-4 vs Racing y 1-2 vs Colón).

La campaña tigrense en 2017 es paupérrima: arrastra tres derrotas en hilera y de los siete partidos que lleva jugados en el año, lleva seis derrotas y sólo una victoria (cambio de DT de por medio). Esto explica el por qué del puesto 26 para Tigre en la tabla, sólo superando a cuatro equipos en la tabla de 30, sumando 21 puntos.

El Matador llega cuesta abajo: en la jornada 21, perdió ante Colón por 2-1 en Santa Fe, con goles de Vera y Leguizamón; Ramón Miérez empataba parcialmente.

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre Tigre y Banfield, por la fecha 22 del Torneo de la Independencia. ¡Comenzamos!