Otra caída más...

Una vez finalizado este partido, damos por terminada esta transmiión en vivo y en directo online entre Tigre vs Banfield por VAVEL.com. Muchas gracias por acompañarnos!

0-1. Bertolo.

FINAL DEL PARTIDO! Con gol de Nicolás Bertolo, Banfield venció en condición de visitante a Tigre por 1-0.

46' Se va Bettini y en su lugar ingresa Rodríguez. Se adiciona un minuto más por el cambio realizado.

45' Se jugarán cuatro minutos más. Iremos hasta el minuto 49. Se viene un cambio en Banfield.

44' Luciano Gómez, otro de los amonestados. El segundo también en el Taladro.

41' Lucas Menossi se suma a la lista de los amonestados. El segundo en Tigre.

39' Faltan cinco minutos aproximadamente para el final del encuentro y Banfield se aferra a la victoria. Tiro de esquina para el Taladro.

34' Agota los cambios el Matador. Se retira el amonestado Cardozo y en su lugar lo reemplaza Spinelli.

33' Segundo cambio en el Taladro. Luciano Gómez entra a la cancha para reemplazar a Darío Cvitanich.

31' Mierez intenta cabecear en el área pero consigue un tiro de esquina con la salida de Civelli. Se viene un cambio en Banfield.

28' Luego del penal errado, se retira Brian Sarmiento y en su lugar ingresa Martín Lucero.

25' Gran atajada de Hilario Navarro. Potente remate de Godoy y el arquero del Taladro la envía afuera para que sea tiro de esquina para el equipo de Sava.

23' Cardozo recibe la tarjeta amarilla. El primero en el Matador.

19' Sarmiento se la quiso picar al arquero García. El partido continúa 1-0. El penal pegó en el travesaño y en el rebote intentó cabecear. Se invalida todo. Se salvó Tigre.

18' PENAL PARA BANFIELD! Gran recuperación de Sperduti, juega para Betini y es mano de Benítez. Le pegará Sarmiento.

16' Gurri ingresó por Ellacopulos. Otro cambio en el Matador.

15' Posición adelantada de Brian Sarmiento cuando se iba solo para marcar el segundo tanto del partido.

12' Tigre la pelota tiene la pelota pero pierde la pelota en tres cuartos de cancha. Banfield intenta contragolpear y hasta ahora tuvo las situaciones más claras del partido.

8' Remate de Galmarini que intentó incomodar a Navarro. Tiro desvíado y es saque de arco para Banfield.

5' Falta contra Hilario Navarro luego de un centro de Galmarini y Mierez choca con el arquero de Banfield. Tiro libre para el Taladro que está ganando por 1-0.

3' Cvitanich no pudo controlar la pelota llegando al área ante un Tigre que se encontraba mal parado en defensa.

Comienza el segundo tiempo En Victoria!

Sebastián Rincón por Carlos Lunas. Primer cambio del partido antes del comienzo del segundo tiempo. Por el lado de Banfield no se realizan variantes hasta ahora.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO. Con gol de Nicolás Bertolo, Banfield le gana por 1-0 a Tigre.

45' Se jugará un minuto más.

43' GOOOOOOOOOL DE BANFIELD! Bertolo aparece cerca del final del primer tiempo para anotar el primer tanto del partido. En la tercera chance, el volante captura varios rebotes y pone el 1-0 a favor del Taladro.

41' Pelota ejecutada por Morales, Sosa cabecea y pasa muy cerca del arco de Navarro. Saque de arco para Banfield.

40' Civelli recibe la tarjeta amarilla y todo Tigre se queja por cortar la jugada.

39' Centro de Brian Sarmiento para Cvitanich. El delantero cabecea cerca del área chica y la pelota pega en el travesaño. Las dos acciones más claras las tuvo Banfield con el ex Pachuca.

38' Bertolo llega a recuperar una pelota en la mitad de la cancha y le cometen falta. Tiro libre para Banfield a falta de pocos minutos para el final del primer tiempo.

32' Otro centro del local y que deriva en las manos del arquero del Taladro. No hay jugadas de peligro por el lado del Matador.

28' Centro del conjunto Matador que llega a las manos de Hilario Navarro. Vamos llegando a los 30 minutos y el partido sigue igualado sin goles por el momento.

25' Banfield comienza a emparejar en el juego luego de varios minutos con Tigre como protagonista.

21' Ingresa el cuerpo médico para atender a Remedi que acusa un golpe en su cabeza. Se detiene el partido momentáneamente.

18' Centro muy fuerte de Mierez que se va por el otro lado de la cancha. Lateral para el Taladro desde el sector derecho.

15' Mierez definió solo en el punto de penal y la pelota a las nubes. Sin embargo, el delantero estaba en posición adelantada. Tiro libre correspondiente al Taladro.

13' García salva a Banfield! Cecchini le da el pase desde la derecha, Cvitanich llega a pegarle a la pelota y el arquero de Tigre evita el primer gol del partido.

12' Errores defensivos que otorgan el lateral a Tigre. El mismo Matador regala un lateral con los apuros del local.

8' Cambio de frente de Cecchini para Sarmiento. Todo se invalida por la posición adelantada del ex jugador de River. Tiro libre defensivo para Tigre.

7' Llega nuevamente el local y consigue un nuevo tiro de esquina, que en el arranque del encuentro empieza a tomar protagonismo.

4' Bertolo no puede controlar la pelota que llega a sus pies. Lateral para el equipo de Facundo Sava. Comienzo muy dinámico en este partido.

3' Bettini realizaba un centro al área luego del lateral correspondiente. La defensa del Matador evita el peligro y rechaza la pelota.

30'' Pelotazo largo de Morales que va al área del Taladro y el árbitro sanciona una falta de Matheu al jugador de Banfield. Tiro libre en el comienzo del partido.

Tello da la señal y comienza el partido en Victoria!

Aparece el Matador con Galmarini a la cabeza. Ya se viene el comienzo del partido.

Ya está Banfield en la cancha. Esperamos por Tigre.

El último triunfo de Banfield ante Tigre en Victoria fue en el año 2011 por la Fecha 5 del Torneo Clausura 2011. En esa ocasión, el Taladro ganó por 2-1.

Formación confirmada en ambos equipos. Ya se viene Tigre vs Banfield.

El último triunfo de Tigre ante Banfield fue el 18/10/2015 correspondiente a la Fecha 28. En esa oportunidad, el Matador consiguió la victoria por 3-1.

Así se encuentra el José Dellagiovana en estos momentos a falta de minutos para el comienzo del partido.

Cara a Cara: arqueros experimentados que se volverán a enfrentar; Javi García, quien recuperó su lugar en el arco matador; ante Hilario Navarro, quien a sus 36 años, sigue vigente bajo los tres palos.

Fotomontaje.

Del lado del visitante, el Emperador Falcioni también moverá a su equipo: Adrián Sporle reemplazará a Alexis Soto (suspendido por 5 amonestaciones) y Carlos Matheu jugará por Jorge Rodríguez.

Carlos Matheu. Foto: Soy de Banfield.

Para este partido, el Colorado Sava realizará tres variantes: en la zaga central, volverá Oliver Benítez y saldrá Paulo Lima, en el mediocampo, Emiliano Ellacópulos sustituirá Alexis Castro (quien sufrió un esguince que lo marginará 25 días) y en la delantera, Ramón Miérez jugará en lugar de Rincón.

Ramón Miérez. Foto: Web

Tigre es el tercer equipo más goleado del torneo, con 32 goles recibidos en 21 partidos, sólo superado por Quilmes (33) y Arsenal (39). Tan sólo en dos ocasiones, el Matador terminó con la valla invicta, contra Quilmes (2-0; fecha 11) y Atlético Tucumán (0-0; fecha 14).

Tigre vs Banfield en vivo

Banfield no derrota a Tigre desde el Torneo Transición 2014: en el sur del Gran Buenos Aires, el Taladro venció 1-0, con tanto de Santiago Salcedo.

La última vez que se cruzaron: fecha 28 del Campeonato 2015, en Victoria. El Tigre de Alfaro logró una victoria contundente por 3-1, con las firmas de Federico González, Facundo Sánchez y Sebastián Rincón: descontaba Iván Rossi para la visita.

El historial en Primera División favorece a Tigre: en 28 partidos disputados, el Matador se impuso en 14, anotando 54 goles en total. El Taladro ganó 10, convirtiendo 52 tantos. Igualaron tan sólo cuatro veces.

La última visita de Banfield fue con derrota: en la fecha 20, cayó por 3-1 ante Godoy Cruz en Mendoza. De hecho, no gana fuera de su cancha desde la fecha 14 cuando batió 1-0 a Independiente en Avellaneda.

Foto: Código Banfield.

El Taladro está acomodado en el pelotón de arriba: tiene 36 unidades, en el puesto 8, en zona de Copa Sudamericana 2018. Sin embargo, está a sólo una victoria de alcanzar la línea de Colón, Racing y River, que por ahora, están clasificando a la Copa Libertadores del año que viene (irán los primeros cinco del certamen). Así que el objetivo banfileño apuntará a acceder al máximo torneo continental.

Banfield tiene un mejor presente: viene de ganarle en el estadio Florencio Solá por 2-0 a Quilmes, con tantos de Brian Sarmiento y Darío Cvitanich.

Tigre vs Banfield en directo

El último triunfo matador en el torneo fue en el debut de Facundo Sava, en la fecha 18, con la gran victoria emotiva por 4-3 a San Lorenzo en el Coliseo de Victoria. Luego, todas caídas (0-2 vs River, 1-4 vs Racing y 1-2 vs Colón).

Foto: Web.

La campaña tigrense en 2017 es paupérrima: arrastra tres derrotas en hilera y de los siete partidos que lleva jugados en el año, lleva seis derrotas y sólo una victoria (cambio de DT de por medio). Esto explica el por qué del puesto 26 para Tigre en la tabla, sólo superando a cuatro equipos en la tabla de 30, sumando 21 puntos.

El Matador llega cuesta abajo: en la jornada 21, perdió ante Colón por 2-1 en Santa Fe, con goles de Vera y Leguizamón; Ramón Miérez empataba parcialmente.

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido entre Tigre y Banfield, por la fecha 22 del Torneo de la Independencia. ¡Comenzamos!