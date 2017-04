Facundo Sava: "Creo que volvimos a perder la confianza"

Google Plus

“Creo que volvimos a perder confianza, nos volvimos a equivocar”

Una nueva caída que se suma a la cuarta consecutiva desde la llegada de Facundo Sava como entrenador. Finalizado el partido, el ex Racing declaró que el equipo pasa por un momento difícil que solo se puede salir dándole para adelante.

"No hicimos un buen partido como nos pasó la semana pasada. Creo que volvimos a perder confianza, nos volvimos a equivocar. Hay que seguir trabajando, metiéndole, no queda otra, no hay mucho misterio", fue criticó respecto al ultimo partido.

Sava remarcó que se cometieron muchos errores, principalmente en el primer tiempo que le falto juego al Matador. “En el entrenamiento lo hacemos bien, pero en los partidos no están saliendo. El rival también juega y vamos a seguir intentando”, agregó.

“Arrancamos bien con San Lorenzo, Racing, pero hay que sumar. Hay que levantarse, hay jugadores con experiencia y otros más jóvenes. Hay que revertir esta situación, meterle; la vida me ha enseñado que nadie te regala nada”, finalizó el entrenador que buscará levantar el equipo en su próxima visita a Talleres el viernes 5 de mayo.