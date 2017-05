Cara a Cara: Galmarini vs Guiñazú

Google Plus

Este viernes 5 de mayo, comienza a las 21 hs la fecha 23º del Torneo de la Independencia. Tigre vs Talleres de Córdoba, se enfrentarán a las 21.15 hs en el Estadio Mario Alberto Kempes, y ambos buscarán el triunfo del encuentro. Tigre viene con tres partidos consecutivos sin poder ganar.

Ambos son capitanes y muy reconocidos tanto por el club, como por la gente. Del lado del Matador de Victoria tenemos al Pato Galmarini, y por el lado de la T tenemos a Pablo Guiñazú.

Martín "Pato" Galmarini: Capitán de Tigre, histórico del Club, y lateral. Para recordar el último gol del Pato, tenemos que retroceder al Campeonato de Primera División del 2015 por la fecha 27º, enfrentando a Argentinos Juniors. Si bien el gol no es su fuerte, pasa al ataque permanentemente, con centros y llegada al área rival.

Debutó el 14 de octubre de 2002 en un Atlanta 2-0 Tigre. Él fue quien en 2007 convirtió el primer gol de Tigre en Primera División luego de 27 años, en el marco de la primera fecha del Apertura 2007 en la victoria como visitante 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. En julio de 2010, Galmarini vuelve a Tigre, quien fue clave en la permanencia de Tigre en Primera División durante la temporada 2011/12, donde el club obtuvo un nuevo subcampeonato. En ese mismo año, Pato jugó su primera competencia internacional con la camiseta matadora: la Copa Sudamericana 2012, convirtió un gol frente a Argentinos Juniors en Victoria. Al año siguiente participó de la Copa Libertadores 2013. El 4 de julio de 2013, se confirma la contratación por el club Atlante de México. Un año después, en julio de 2014, Galmarini vuelve a jugar para Tigre. Lleva 328 partidos jugados con la camiseta del Matador.

Pablo Guiñazú: Capitán de Talleres de Córdoba, ídolo en el club. El único gol que pudo convertir Pablo, en Talleres de Córdoba, no fue cualquier gol, si no fue el que le permitió y dejó a la T en Primera División. El 22 de enero firmó contrato con Talleres y su debut se produjo en la octava fecha de la Primera B Nacional 2016 contra Nueva Chicago y se transformó en un ídolo para el club cordobés . Jugó 25 partidos y metió el gol del Ascenso contra All Boys en el último minuto del partido y darle el ascenso después de 12 años, a la Primera División .