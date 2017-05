Google Plus

Facundo Sava: "El desahogo de hoy va servir para lo que viene"

Facundo Sava dijo ayer que los tres puntos conseguidos en la visita a Talleres "eran muy necesarios para los jugadores que hace varios meses no lo lograban de visitante" y "sufren el doble las caídas porque se sienten muy identificados con el club".

Finalizado el partido, el director técnico remarcó la entrega de sus jugadores que venían golpeados tras la seguidilla de derrotas donde creen que se habían "merecido sacar algún punto frente a River, Colón y Banfield", y espera que este sea el empujón que necesitaba el equipo para salir para adelante.

"Si me preguntás como fue el primer gol, no me acuerdo mucho. Fue muy rápido. Nos salió muy bien la jugada que habíamos practicado. Después estuvimos muy despiertos desde el vestuario. Metimos cuando tuvimos que meter y jugamos cuando se nos hizo posible. Tuvimos dos chances muy claras después de los goles", analizó.

Sava se fue expulsado al final del primer tiempo por el árbitro principal Federico Beligoy y se hizo responsable de su error. "Siempre fui muy respetuoso con los referies, es una de mis primeras veces que me echan. Le pedí disculpas", cerró el Colorado, quien sumó su segundo triunfo al frente del Matador, en una cancha muy difícil, y si bien tiene varias bajas para el próximo partido ante Vélez, este éxito en Córdoba vino en el momento justo.