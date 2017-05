Morales: "Estamos desilusionados"

En el día de ayer, Tigre enfrentó a Deportivo Riestra por 32avos de final, de la Copa Argentina, en el Estadio Julio Humberto Grondona. Tigre no pudo ganarle, y pasar a los 16avos. El partido terminó 2-2 con goles de Diego "Cachete" Morales de penal y de Carlos el "Chino" Luna, por el lado del Matador y por el lado del Blanquinegro anotaron Nahuel Benítez y Mauro Ortíz, éste finalizo en la era de los penales en el que Riestra le sacó diferencia a Tigre convirtiendo tres penales y uno atajado por Javier Garcia.

Luego de este partido inesperado para los hinchas del Matador, solamente pudimos escuchar las palabras que dejó este encuentro, de la mano de Facundo Sava, DT, y de uno de los referentes del equipo, Diego Morales.

"En penales estuvieron más acertados ellos que nosotros. Se cerraron bien atrás, intentamos entrar por todos lados, derecha, izquierda, y el equipo y los centrales de ellos estuvieron firmes, nos costó ganarles"., exclamó el técnico. "Hay que seguir para adelante, trabajando, el otro día tuvimos un buen partido contra Talleres y hoy no pudimos pasar", señaló el Colorado.

Recordando en el partido contra Douglas Haig donde, también había quedado eliminado por los 32avos de finales, Facundo Sava dijo: Tratamos de que no pase, sabíamos lo que había pasado, pero es un partido distinto, historia distinta y momento distinto, ahora hay que seguir, evidentemente hay cosas que no estamos haciendo bien, algunas estan muy bien y otras no tanto." Y cerrando esta declaración, analizó: En situaciones como éstas, uno tiene que analizarlas más en frío, porque cuando uno esta con bronca, angustia, desilusionado no puede ver cosas buenas".

Luego de escuchar las palabras del entrenador escuchamos a Diego Morales, uno de los protagonista que le daba el primer gol a este encuentro. "Estamos desilusionados, calientes, también un poco preocupados porque creo que el equipo no encontró el volumen de juego que necesitaba para ganar el partido, creo que encontramos el gol, en una jugada, pero después no encontramos la pelota, nosotros sabíamos que teníamos que manejar la pelota, que ellos no presionaban y nosotros no supimos hacerlo. Creo que abusamos un poco del pelotazo. Después llegó el penal de ellos, se nos complicó, la verdad es que no hicimos las cosas bien".

Observando el juego de Deportivo Riestra, Cachete opinó cómo vio el juego de ellos: "Riestra tiene buenos jugadores, lo que buscan es agarrar el rebote y salir rápido y creo que no pudimos contrarrestarlo, sobre todo en el primer tiempo, después en el segundo tiempo hicieron el gol rápido y nosotros fuimos, encontramos el empate con el "Chino" (Carlos Luna) y no pudimos extender la ventaja". "Por el afán de ir a buscar el segundo nos equivocamos y llego el gol de ellos".

Refiriéndose un poco a la situación que esta viviendo el hincha con que Tigre, venia con partidos sin poder ganar y hoy queda eliminado de esta Copa, por un equipo de dos categorías más bajas. "Yo tengo mi cariño, pero sabemos que están enojados, con bronca, venimos de perder muchos partidos, los otros días pudimos salir de un momento difícil y hoy otra vez nos toca caer, pero hay que seguir todavía nos quedan varios partidos y creo que el grupo tiene que entender que tiene con que salir adelante, en un momento lo hicimos y creo que podemos volver a hacerlo. Yo siento que perdimos el prestigio, creo que hay que marcar una diferencia de categoría que hoy no la pudimos marcar". Y cerró: "Hoy nos vamos todos dolidos, enojados pero es un momento que hay que superar."

Estas fueron las declaraciones del entrenador y jugador del Club Atlético Tigre, luego de la derrota con Deportivo Riestra en los 32avos de finales de la Copa Argentina.