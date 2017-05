Facundo Sava: "Tengo una bronca, no puedo creer el partido que se nos fue"

En el día de ayer, Tigre recibió en el Estadio José Dellagiovanna a San Martín (SJ), en el cual este partido terminó empatado por 1 a 1 con goles de Lucas Menossi (primer gol en Primera División con la camiseta de Tigre) por el lado del local y Emanuel Dening por el lado del visitante.

En este partido pudimos ver que el conjunto de Victoria, supo manejarlo mejor y construir las mejores chances de gol que no pudieron terminar de definirlas, y lo pagó caro, dejando escapar dos puntos valiosos.

Facundo Sava, luego del partido mostró su bronca por no poder haber ganado los tres puntos, ya que Tigre esta necesitando sumar en este Torneo. "No puedo creer el partido que se nos escapa, la verdad es que tuvimos un muy buen partido, muchas situaciones de gol muy claras, cuatro mano a mano y no la pudimos meter. Por un error que tuvimos, la única llegada que tienen ellos en el segundo tiempo, nos hacen un gol insólito. Tengo una bronca, no puedo creer el partido que se nos fue."

Como sabemos Tigre quiere sumar y es fundamentar los puntos para el equipo, respecto a esto el DT dijo: "Siempre es importante ganar, teníamos el partido controlado con 11, imaginate con 10". Hablando un poco más en general y como resumen del partido, el DT remarcó cómo vio al equipo y cómo se seguirá en la semana: "Hay que seguir trabajando, los jugadores hicieron un desgaste impresionante quisimos ganar el partido desde el primer minuto. Hoy jugamos muy bien manejamos la pelota de un lado para el otro, tuvimos un buen juego, situaciones de gol, llegadas pero bueno la pelota no quiso entrar." "Hay que seguir insistiendo con los entrenamientos, hay que seguir mejorando. Para nosotros los goles en los entrenamientos son muy importantes, para que luego se puedan ver reflejados acá".

Asimismo, recalcó: "Conté ocho o nueve claras que tuvimos abajo del arco. Hay que seguir practicando definición que es lo que venimos haciendo durante la semana, y también la concentración para poder definir. Me voy muy contento y con mucha bronca por el partido que tuvimos, sin poder creer el resultado que tuvimos, que estaba para más".

Uno de los jugadores que tuvo un mano a mano con Luis Ardente (arquero de San Martin de SJ) fue Carlos "Chino" Luna, goleador del equipo que no puede todavía completar su gol 100. Sava se refirió a el diciendo: "No, qué le voy a decir, hay que seguir trabajando, siempre le digo que este concentrado en hacer los goles en los entrenamientos; a él solo no, a todos, él es grande y sabe que cuando erra un gol, ya piensa en la próxima pelota que va a tener la iba a meter adentro. El está a un gol de hacer los 100 goles y yo le dije en la semana que piense en jugar y no en el gol 100, el gol viene solo. Hoy se le negó pero estoy seguro que en el próximo partido vamos a ver un gol de él."

Y como último, habló sobre la vuelta de dos jugadores esperados por la gente, estamos hablando de Chimi Blengio y Lucas Janson: "La verdad los vi muy bien, se aguantaron los 90 minutos, no era ideal que jueguen todo el partido pero se la bancaron muy bien, ellos son dos refuerzos muy importantes para nosotros que estábamos esperando."