Ricardo Caruso Lombardi: "El equipo estuvo siempre ordenado, no perdió la calma nunca"

El Matador volvió al triunfo, y de la mano del debutante y viejo conocido Ricardo Caruso Lombardi. Fue un 0 - 2 ante Patronato con tantos marcados por Menossi y el número 100 de Carlos "Chino" Luna.

Una vez finalizado el partido, Caruso declaró que "Fue importante el triunfo, es una cancha complicada tienen jugadores que cuesta mucho marcarlos porque hay mucho roce. Son chicos que jugaron en ascenso y eso hace que en Primera se sientan un poco mas sueltos" y añadió "Sabíamos que iba a ser complicado, pero más o menos armamos una base para poder contrarrestarlo. Antes del gol habían tenido jugadas importantes, fue un partido muy parejo".

Caruso debutó con una victoria de visitante. El último DT en lograrlo había sido el Vasco Arruabarrena (1-0 a Independiente, en 2011).

Asimismo, el DT de Tigre manifestó que en el segundo tiempo no hubo muchas llegadas, se llegó con poco peligro y avanzó "No fue un partido vibrante en el que después nos defendimos bien". A su vez hizo referencia a la defensa de Victoria "Hubo mucho orden, el equipo estuvo siempre ordenado, no perdió la calma nunca, salvo en el ST en la que la pelota se le escapa a Javi García" y agregó: "Yo creo que Tigre respondió muy bien defensivamente. No me sentí ahogado por Patronato porque nosotros estábamos bien, creo que respondimos, el equipo estaba muy metido y concentrado".

Por último, el experimentado entrenador, Caruso Lombardi habló sobre los cien goles del "Chino" Luna con la camiseta del Club Atlético Tigre "Me dijo si llego a hacer el gol te doy un pico, yo no le creía y vino después de que se abrazo con todos sus compañeros, me agarro la cara de golpe, y me encajó un pico jajaja", Y terminó "Tigre es como mi casa, yo me pongo contento por los jugadores, son todos pibes que los conozco hace muchos años. Es más, el Chino convirtió su primer gol conmigo, en Primera B jugando contra Flandria",