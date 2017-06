"Chino" Luna: "Me gustaría salir campeón con Tigre, es un sueño"

Foto: @catigreoficial

Ayer por la noche Tigre volvió a ganar y pudo obtener los tres puntos, en el Estadio José Dellagiovanna, por la fecha 29° del Torneo de Primera División.

La entrada del equipo de Caruso Lombardi al campo de juego, no fue igual a las anteriores, esta vez los compañeros del ídolo matador, "Chino" Luna le hicieron un camino para que salieron él, y pueda ser ocasionado por todos los hinchas. Tanto Carlos, como sus compañeros e hinchas llevaban puesto una remera blanca que había dado el club que adelante tenía una imagen de uno de sus festejos con la camiseta del matador y en la parte trasera decía "100 VECES GRACIAS CHINO!!".

Anotó el gol 100 de visitante contra Patronato (0-2), pero no quería no hacer su gol de local, fue así que el triunfo ante Rafaela lo marcó el "Chino" e hizo su gol 101. A continuación escucharemos las palabras del protagonista de la noche:

"Estoy agradecido a la gente de Tigre, al club, por este reconocimiento y gracias a mis compañeros que con el triunfo, hicieron que la fiesta sea mas grande.", acotó el delantero por el reconocimiento. Y luego, agregó: "Agradezco a mis compañeros por la victoria, bueno pude hacer el gol, la fiesta fue completa y terminar la noche que por hay un jugador sueña de la mejor manera".

Al minuto 29' del ST, Luna metió su gol 101 en el club y tuvo un festejo muy particular con gente de la platea: "Vinieron mis hermanos de Córdoba, mi mamá y justo vi a mis hijos en el grito y los festejé con ellos." Más tarde, añadió: "Le pedí a Ricardo que me deje cinco minutos más que quería intentar hacer el segundo gol, pero no podía más y tuve que salir" .

Hablando de lo que le faltaría ganar al "Chino" con el Matador de Victoria comentó y cerró: "Por lo pronto, ganar el partido que viene y terminar de la mejor manera. Después de las vacaciones veremos que sigue. Sueños por cumplir en el club me quedan un montón, y espero estar para poder pelearlo." Y culminó diciendo: "Me gustaría salir campeón con Tigre, es un sueño."