Ricardo Caruso: "Estoy fastidioso con el partido que perdimos"

Tigre venía con la ilusión de hacer 9/9 (nueve partidos, nueve puntos), pero solamente hizo 6/9 ya que Arsenal le ganó por 2-1. El gol por el lado del visitante lo concreto Carlos "Chino" Luna, que sigue sumando goles y se acerca al récord de Paruzzo, y por el lado del local, Leonardo Rolón y Marcos Curado.

Luego del encuentro tuvimos las palabras del entrenador del matador: "En líneas generales el primer tiempo cuando hacemos el gol, no pasaba nada en el partido y cuando hicimos el gol, lamentablemente nos hicieron el gol al toque, cuando volvíamos de festejarlo, pero bueno son esas fatalidades. Yo creo que en el primer tiempo no paso más nada y en el segundo el poder de la pelota la tuvieron ellos, el "Chino" se lesiona en el gol, tuvo un tirón en la pierna, pero nosotros tuvimos jugadas claves que es la de Lucas Janson en dos oportunidades que fueron atajadas por el arquero y Echeverría tuvo una de las últimas, antes del gol de ellos."

Durante la noche de ayer y la mañana de hoy se estuvieron criticando los cambio que había hecho y respecto a eso explicó: "Los cambios fueron porque estaban muy cansados los jugadores, tuvieron tres partidos difíciles. El último cambio me quedaba en las manos, estaba entre "Cachete" Morales y un volante, para que ayude a los otros volantes, porque no llegaban ellos pero tenían el dominio de la pelota y decidí hacer ese cambio, el "Uru" (Diego Gurri) por "Cachete" Morales."

Richard en la vuelta a la cancha de Arsenal, fue muy insultado y con un recibimiento no muy bueno por parte de los hinchas, pero sí un saludo muy amistoso con Humberto Grondona: "Sí, con Humberto yo no tengo nada. Y con el tema de los hinchas, gracias a los 28 puntos que le saqué están en primera todavía, así que, tienen que dar las gracias. Al único que tendrían que chiflar es al presidente que tienen."

"Ellos tenían más la pelota, peor eso puse a Gurri y no a Cachete"

Haciendo pie en el arbitraje de Fernando Espinoza el DT analizó: "En el primer tiempo hubo faltas que creo que perjudicaron a Tigre, yo le dije que para mí hubieron tres faltas claritas que fueron foul y no las cobró y después nos cortó una contra porque decía que Luna estaba lastimado. Mas allá de eso no fue lo que influyó en el partido. En el segundo tiempo dirigió bien así que no hay nada para reprocharle."

Ya terminado el campeonato, Caruso tiene que pensar el equipo y/o jugadores con los que tendría que presentarse para el próximo campeonato: "Mañana me reuniré con el presidente, y veremos, tenemos que ver la lista de jugadores de quienes pueden seguir y quienes no y a partir de ahí comenzar la búsqueda. No es fácil buscar jugadores libres. La campaña en este campeonato fue muy floja, por eso se fueron muchos técnicos. Intentaremos hacer todo lo posible para que el torneo que viene sea mejor y no sufrirlo como sufrimos este."

"Estoy fastidioso con el partido que perdimos porque yo pensé que el partido a lo sumo lo podíamos empatar, porque el dominio del juego estaba en el medio de la cancha, pero situaciones de gol Arsenal no tuvo, salvo una. El partido estaba muy tranquilo, por eso sumé más gente en el medio para equiparar el juego ahí."

"Si hubiera sacado siete puntos de nueve, estaría chocho, pero como sacamos seis estoy fastidioso. Pero bueno el fútbol tiene estas cosas, se ganan, se pierden, y ahora hay que luchar para sacar a Tigre adelante con lo que viene en el campeonato nuevo.", cerró el DT, que ya piensa en lo que viene.