Adiós, Pucho

Las inferiores de Tigre, en los últimos años, han formado futbolistas que se consolidaron en el primer equipo y que se ganaron un lugar. La vidriera del Matador llama la atención de varios equipos de Primera División y es así que la tesorería de Victoria concretará una importante venta.

Alexis Castro, talentoso volante ofensivo zurdo de 22 años, de buen torneo, con cinco goles convertidos (Olimpo, Belgrano, Quilmes, San Lorenzo y Vélez), terminó como titular, redondeando un nivel positivo. Pucho no seguirá en Tigre, porque se lo llevará San Lorenzo de Almagro a cambio de U$S 1.700.000 por el 70% de la ficha, y firmará contrato por 4 años. Lo curioso es que Castro hizo inferiores en el Ciclón, pero no llegó a la Primera. El club del Bajo Flores, que sigue en carrera en la Copa Libertadores, se está reforzando con todo para pelear arriba el próximo campeonato.

Castro había renovado contrato hasta 2021. De esta manera, Tigre se aseguró ganancia.

Castro debutó en Primera en 2015, cuando el DT era Gustavo Alfaro. Durante el Torneo Transición 2016, tuvo continuidad de la mano de Mauro Camoranesi, y de hecho con él jugó el mejor partido de su carrera hasta ahora: Tigre goleó 5-0 a Atlético Tucumán, con triplete de Pucho, que además ese día anotaba sus primeros goles oficiales. Luego, con Pedro Troglio, alternó en el equipo, y terminó el torneo dentro del once titular con Caruso. Jugando de doble cinco o volcado al sector izquierdo, aportó su cuota de fútbol para generar juego y lastimar en el área rival.

Varios chicos de su camada, si siguen en este nivel, pronto armarán las valijas y le dejarán un buen rédito económico a las arcas del club de Victoria. Ahora, se despide Castro, que disputó 38 partidos y anotó ocho goles en el Matador.

